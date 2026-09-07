Бабье лето придет в Москву уже на текущей неделе
Синоптик Позднякова: бабье лето в Москве начнётся со среды
Бабье лето придёт в Москву и Московскую область уже на текущей неделе. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
В разговоре с Общественной Службой Новостей синоптик уточнила, что обычно бабье лето в столичном регионе начинается во второй половине сентября, но в этом году оно будет раньше.
«Главный признак бабьего лета — это по-летнему теплые ночи. Собственно, именно это на текущей неделе и ожидается. Ночь на вторник пройдет без осадков, минимальная температура в Москве: +7…+9 °С. Дневная температура будет в пределах +14…+16 °С, то есть ещё ниже нормы», — отметила Позднякова.
Уже к среде, 9 сентября, погода начнет существенно меняться. Ночью температура составит +5…+7 °С, местами по области может похолодать до +3 °С. Днем потеплеет до +20 °С, а ветер стихнет. Погода будет вполне комфортная и порадует солнышком, сказала эксперт.
Тем временем синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин добавил в беседе с Москвой 24, что потепление ожидается с 9 по 14 сентября. По температуре этот период будет соответствовать бабьему лету, однако дождей не будет лишь несколько дней.
«Со среды, 9 сентября, будет фиксироваться заметное потепление: днем в этот день ожидается +19…+21 °С, а на следующий — +22…+26 °С. В пятницу прогнозируется облачная погода, но возможны небольшие осадки. Температура воздуха составит +19…+24 °С», — уточнил специалист.
В выходные, по его словам, тёплая погода сохранится, столбики термометров покажут порядка +18…+23 °С. Однако местами пройдут кратковременные дожди. После 14 сентября температура начнет понижаться, заключил Ильин.