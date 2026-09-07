Бабье лето придет в Москву уже на текущей неделе

07 сентября 2026, 14:56

Синоптик Позднякова: бабье лето в Москве начнётся со среды

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Бабье лето придёт в Москву и Московскую область уже на текущей неделе. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.





В разговоре с Общественной Службой Новостей синоптик уточнила, что обычно бабье лето в столичном регионе начинается во второй половине сентября, но в этом году оно будет раньше.





«Главный признак бабьего лета — это по-летнему теплые ночи. Собственно, именно это на текущей неделе и ожидается. Ночь на вторник пройдет без осадков, минимальная температура в Москве: +7…+9 °С. Дневная температура будет в пределах +14…+16 °С, то есть ещё ниже нормы», — отметила Позднякова.

«Со среды, 9 сентября, будет фиксироваться заметное потепление: днем в этот день ожидается +19…+21 °С, а на следующий — +22…+26 °С. В пятницу прогнозируется облачная погода, но возможны небольшие осадки. Температура воздуха составит +19…+24 °С», — уточнил специалист.