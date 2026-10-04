«Бабье лето уходит»: Синоптик рассказал о погоде в Петербурге на следующей неделе
Синоптик Колесов: бабье лето в Ленобласти заканчивается, приходят циклоны
Главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в Ленинградскую область приходят циклоны, поэтому погода существенно изменится.
В беседе с NEWS.ru эксперт заявил, что в отдельные дни в регионе пройдут осадки и усилится ветер.
«Ожидаются облака и ветер, поэтому ночи не будут холодными, как происходило при антициклоне. Мы не ждём отрицательных значений. Ночная температура на всю неделю — примерно +6–11 градусов. Но период бабьего лета заканчивается», — подчеркнул специалист.По словам Колесова, циклоны принесут атмосферные фронты и дожди — небольшие, местами умеренные. Во вторник и среду ветер значительно усилится — до 10–15 м/с. Кроме того, синоптик предупредил, что в акватории Финского залива и Ладоги порывы достигнут 15 м/с.