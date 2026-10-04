Юрист предупредил водителей о риске лишиться прав из-за осенней слякоти

04 октября 2026, 17:33

Юрист Остапенко: осенняя грязь на номерах может привести к лишению прав

Фото: Istock/Roman Mykhalchuk

Юрист Ярослав Остапенко рассказал, что осенняя дорожная слякоть на номерах может обернуться лишением прав.





В беседе с изданием «Абзац» эксперт сообщил, что ключевое значение имеет умысел: если инспектор докажет, что водитель скрыл знаки специально, последует штраф пять тысяч рублей либо лишение прав до трёх месяцев, а при повторном нарушении — до полутора лет.

«Верховный суд разъяснил: грязь, снег или листья могут считаться средством сокрытия, если очевидно, что их нанесли специально. Залепленные символы на чистой машине могут указывать на умысел. Сам по себе грязный номер намеренного сокрытия не доказывает, но, если умысел очевиден, водитель рискует остаться без удостоверения», — отметил юрист.