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Россиян предупредили о серьёзной опасности одного утреннего напитка

Диетолог Русакова: фруктовые смузи и соки по утрам провоцируют диабет
Фото: Istock/Olga Chzhu

Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что привычка начинать день с фруктовых смузи и соков провоцирует жировую болезнь печени и диабет.



В беседе с изданием «Абзац» эксперт пояснила, что жидкие сахара всасываются мгновенно, поджелудочная железа резко выбрасывает инсулин, а избыток углеводов превращается в жир.

«Смузи — концентрированный напиток, сахара из которого всасываются почти мгновенно, повышая риски развития инсулинорезистентности и диабета. Фруктовые кислоты натощак агрессивно действуют на слизистую желудочно-кишечного тракта, вызывая изжогу, вздутие или гастрит. При регулярности возможно развитие метаболического синдрома. Избыток углеводов, помимо ожирения, вредит печени», — рассказала врач.
Русакова отметила парадокс: с болезнью часто сталкиваются приверженцы здорового образа жизни, которые заменяют еду фруктозосодержащими продуктами. Фруктозу перерабатывает только печень, и её избыток запускает синтез жиров, что ведёт к стеатозу, воспалению и циррозу.

По словам диетолога, соки, сухофрукты и продукты «без сахара» на фруктозе дают плохой результат и способствуют ранней инсулинорезистентности.

Ольга Щелокова

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