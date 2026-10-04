Россиян предупредили о серьёзной опасности одного утреннего напитка

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Диетолог Русакова: фруктовые смузи и соки по утрам провоцируют диабет
Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что привычка начинать день с фруктовых смузи и соков провоцирует жировую болезнь печени и диабет.
В беседе с изданием «Абзац» эксперт пояснила, что жидкие сахара всасываются мгновенно, поджелудочная железа резко выбрасывает инсулин, а избыток углеводов превращается в жир.
«Смузи — концентрированный напиток, сахара из которого всасываются почти мгновенно, повышая риски развития инсулинорезистентности и диабета. Фруктовые кислоты натощак агрессивно действуют на слизистую желудочно-кишечного тракта, вызывая изжогу, вздутие или гастрит. При регулярности возможно развитие метаболического синдрома. Избыток углеводов, помимо ожирения, вредит печени», — рассказала врач.Русакова отметила парадокс: с болезнью часто сталкиваются приверженцы здорового образа жизни, которые заменяют еду фруктозосодержащими продуктами. Фруктозу перерабатывает только печень, и её избыток запускает синтез жиров, что ведёт к стеатозу, воспалению и циррозу.
По словам диетолога, соки, сухофрукты и продукты «без сахара» на фруктозе дают плохой результат и способствуют ранней инсулинорезистентности.