Дачникам рассказали, как подготовить теплицу к зиме
После сбора урожая теплица требует не меньше внимания, чем в разгар сезона. От того, как она перезимует, зависит сохранность конструкции и здоровье будущих растений. Об этом «Газете.Ru» сообщила продавец-консультант отдела «Сад» гипермаркета «Лемана ПРО» Юлия Гоголева.
Специалист отметила, что сначала из теплицы убирают все растительные отходы, старые подвязки, колышки и инструменты. Ботву и корни нельзя компостировать, так как споры грибов могут сохраняться в них до трёх лет. Растительный мусор следует сжечь или вывезти с участка. Затем помещение проветривают и высушивают.
Гоголева подчеркнула, что каркас и покрытие моют мыльным раствором, уделяя особое внимание щелям и стыкам. Для дезинфекции поликарбоната используют мягкую губку и раствор перманганата калия. Металлические элементы из неокрашенной стали очищают горячей водой с уксусом, а деревянные опоры обрабатывают медным купоросом и белят известью. Герметичную теплицу окуривают серными шашками, но только при температуре выше плюс десяти градусов.
По ее словам, если в почве накопились патогены, верхний слой толщиной 10–15 см снимают и заменяют новой плодородной смесью. Оставшуюся землю перекапывают крупнокомковатыми глыбами, чтобы она промерзла зимой. Для обеззараживания грунта его поливают горячей водой с марганцовкой или биопрепаратами на основе триходермы, заключила она.
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