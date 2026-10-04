Дачникам рассказали, как подготовить теплицу к зиме

04 октября 2026, 19:03

Продавец Гоголева: перед зимовкой важно продезинфицировать конструкции теплицы

Фото: iStock/Far700

После сбора урожая теплица требует не меньше внимания, чем в разгар сезона. От того, как она перезимует, зависит сохранность конструкции и здоровье будущих растений. Об этом «Газете.Ru» сообщила продавец-консультант отдела «Сад» гипермаркета «Лемана ПРО» Юлия Гоголева.