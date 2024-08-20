Бабий день 20 августа: что нужно сделать чтобы в семье появились дети, а в доме – деньги

20 августа христиане почитают память двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина. В народе этот день называют Марины-Пимены или Бабий день. По старому стилю этот день приходится на 7 августа.

История праздника

Преподобный Пимен, который жил в конце XI — начале XII веков, родился в благочестивой семье, но с детства был слабым и часто болел.









Когда подрос, он почувствовал, что избран Всевышним для необычного пути и попросил родителей отвезти его в Киево-Печерскую лавру. Родители оставили его в монастыре для монашеского пострига.





По преданию, Господь услышал молитвы ребенка и направили к нему ангелов, совершивших обряд пострига. Пимен провел в монастыре двадцать лет.





За несколько дней до его смерти над монастырем появились три огненных столпа и он исцелился. Чувствуя, что жизнь подходит к концу, он попрощался со всеми монахами и указал место своего захоронения. Вскоре у его могилы начали происходить чудеса исцеления.



Святой Марин Кесарийский (Палестинский) жил в эпоху императора Диоклетиана, когда язычники преследовали христиан. Родители святого были состоятельными людьми и также придерживались языческой веры.





Однако Марин выбрал иной путь. На одном из языческих праздников, когда все восхваляли идолов, он разрушил жертвенник и заявил, что он христианин. Язычники схватили его и заключили в тюрьму.





Пытаясь склонить Марина на свою сторону, они сначала пытались уговорить его, но, получив отказ, начали пытать. После истязаний святой был обезглавлен по приказу городского правителя.

Традиции в День Марины – Пимены





Аисты всегда пользовались почётом у древних славян. Считалось, что эти птицы защищают от нечистой силы. Им приписывали многие человеческие качества. Верили, что аисты имеют душу и понимают человеческую речь, поэтому они селятся рядом с людьми и не боятся их.

Фото: istockphoto / Anagramm





В некоторых селениях существовала легенда о том, что на зиму аисты улетают в далёкую заморскую землю, где купаются в волшебном озере и становятся людьми. А весной, искупавшись в другом водоёме, они вновь обретают птичий облик и возвращаются назад.





В этот день хозяйки готовили пироги с малиновой начинкой, а мужчины приговаривали: «Марины — не ищи в лесу малины. Девки лес обойдут, дочиста оберу́т». Это было связано с тем, что урожай ягод начинал сходить на нет из-за приближения осени.





На Руси в это время собирали яблоки и завершали сбор малины. Хозяйки знали, что на столе должен быть пирог с малиновой начинкой. Поскольку народный праздник приходился на время строгого Успенского поста, который начинается 14 августа и завершается 27 августа, выпечку делали из постного теста.

Что запрещено делать 20 августа





В этот день также не стоит обижать других птиц, поскольку это может привлечь беды, болезни и несчастья в дом.









В этот день, который также считается Бабьим днём, женщин старались окружать заботой и давать им возможность отдохнуть от тяжёлого труда. Хлопоты, за исключением готовки, брали на себя мужчины, а жёнам разрешали вечером встретиться с подругами.



Фото: istockphoto / PeopleImages

Во время Успенского поста рекомендуется воздерживаться от употребления скоромной пищи, включая молочные продукты, рыбу, мясо, яйца, сдобу и алкоголь. Также следует избегать шумных застолий и праздничных посиделок.



Согласно приметам, в Маринин день лучше не менять постельное бельё на супружеской кровати, чтобы избежать ссор и разногласий в паре.



В старину люди опасались выходить из дома в Маринин день, боясь, что обратно не удастся вернуться.

Кроме того, чтобы избежать разлада между супругами, который может затянуться надолго, не рекомендуется менять постельное бельё.В этот день, который также считается Бабьим днём, женщин старались окружать заботой и давать им возможность отдохнуть от тяжёлого труда. Хлопоты, за исключением готовки, брали на себя мужчины, а жёнам разрешали вечером встретиться с подругами.Во время Успенского поста рекомендуется воздерживаться от употребления скоромной пищи, включая молочные продукты, рыбу, мясо, яйца, сдобу и алкоголь. Также следует избегать шумных застолий и праздничных посиделок.Согласно приметам, в Маринин день лучше не менять постельное бельё на супружеской кровати, чтобы избежать ссор и разногласий в паре.В старину люди опасались выходить из дома в Маринин день, боясь, что обратно не удастся вернуться.

Что можно делать в Маринин день

Фото: istockphoto / Draw05

Приметы

Фото: istockphoto / AIS60