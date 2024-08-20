Бабий день 20 августа: что нужно сделать чтобы в семье появились дети, а в доме – деньги

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20 августа христиане почитают память двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина. В народе этот день называют Марины-Пимены или Бабий день. По старому стилю этот день приходится на 7 августа.
20 августа в православных храмах воспоминают преподобного Пимена Многоболезненного и мученика Марина Кесарийского.
В народе праздник Марины — Пимены был известен как Бабьи день или Малинник. Наши предки замечали, что 20 августа по старому стилю лето начинает уступать место осени. Считалось, что если птицы в это время готовятся к отлёту на юг, то осень будет ранней и холодной.
В этот день не рекомендуется принимать поспешные решения, так как народная мудрость гласит: «Семь раз отмерь, один раз – отрежь».
В день памяти преподобной Марии Египетской, как и в любой другой день, лучше не обижать аистов и не повышать на них голос. Эти птицы символизируют семейное благополучие и достаток.
Марина – Пимен – это семейный праздник. В этот день было принято проводить время в кругу близких людей. Главным угощением становился пирог с малиной, а на столе появлялись постные блюда из овощей и каша.
В старину в этот день женщины относили часть выпечки в сиротские приюты и в церковь, где раздавали её нищим. Считалось, что это привлечёт в дом деньги и благополучие.
Также в этот день провожали аистов, которые собирались в стаи, готовясь отправиться в тёплые края. Аистов очень любили и почитали на Руси, считая их символом семейного благополучия и домашнего уюта. В давние времена верили, что тот, кто обидит аиста, останется без крова: его дом сгорит в пламени.
Согласно одной из легенд, аисты приносят в семьи младенцев. Чтобы привлечь в дом счастье, мужчины на Марины – Пимены поднимались на крыши и сооружали гнёзда для аистов. Это делалось для того, чтобы весной птицы, вернувшиеся из дальних странствий, не искали место для будущего гнезда, а начинали обустраиваться в новом «домике».
Заканчивается сбор малины. Больных обязательно угощали последней ягодой, так как считалось, что от этого они быстрее пойдут на поправку. Из собранной малины делали последние заготовки, пекли с ней постные пироги, так как шёл Успенский пост. Вся выпечка делалась без яиц, сливочного масла, молока и сметаны.
В Маринин день было принято оказывать помощь тем, кто о ней просит. Нуждающихся лучше не обходить стороной.
Мужья и жёны старались провести эту дату вместе. Согласно примете, это сулило счастливую жизнь без разногласий на весь остаток года.
Сегодня важно было помочь нуждающимся людям и животным. Больным и малоимущим давали овощи, фрукты, выпечку. Если в семье отсутствовал мужчина, то им полагалось помогать с уборкой урожая. Сиротам приносили вкусные гостинцы и одежду.
На Марины – Пимены было принято окружать заботой аистов, которых считали покровителями семейства и символом материнства и благополучия. Также в этот день наши предки собирали лекарственные травы, чтобы сделать заготовки на зиму.
Летящая птица, по поверью, предвещала здоровье и скорую свадьбу, а неподвижная — сулила смерть и безбрачие. Хорошей приметой было встретить пару аистов, кружащихся над домом, или птицу, стоящую на трубе — это предвещало замужество или роды.
Наши предки считали, что гнездо аиста на крыше оберегает дом от молнии, пожара и злых духов, приносит счастье и богатство. Если же птица перенесёт гнездо в другое место, то это могло предвещать беду.
Девушки специально ходили в поле, чтобы увидеть там аистов. Считалось, что это знак приближающейся свадьбы.
Хорошим предзнаменованием было увидеть лебедей, которые символизировали верность. Если в день Марины и Пимены вам встречался лебедь, это означало скорую встречу с истинной любовью. Для женатых мужчин и замужних женщин лебедь напоминал о чувствах.
Плохой знак — неподвижный аист на крыше. Это предвещало беду для дома. Старики говорили, что если пауки забрасывают паутину и прячутся, то скоро начнётся ненастье.
Сны в ночь на 20 августа могли содержать ответ на сложный вопрос.
Если на восходе небо было красным, то днём шёл дождь. А если пауки прятались, это означало, что погода ухудшится.
Порванная паутина предвещала усиление ветра. Если же утром дружно кричали петухи, то днём ожидалась жаркая погода.
Если утром вы замечали радугу, то днём мог начаться дождь, а если видели её вечером, то следующий день обещал быть солнечным.
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История праздника
Преподобный Пимен, который жил в конце XI — начале XII веков, родился в благочестивой семье, но с детства был слабым и часто болел.
Когда подрос, он почувствовал, что избран Всевышним для необычного пути и попросил родителей отвезти его в Киево-Печерскую лавру. Родители оставили его в монастыре для монашеского пострига.
По преданию, Господь услышал молитвы ребенка и направили к нему ангелов, совершивших обряд пострига. Пимен провел в монастыре двадцать лет.
За несколько дней до его смерти над монастырем появились три огненных столпа и он исцелился. Чувствуя, что жизнь подходит к концу, он попрощался со всеми монахами и указал место своего захоронения. Вскоре у его могилы начали происходить чудеса исцеления.
Святой Марин Кесарийский (Палестинский) жил в эпоху императора Диоклетиана, когда язычники преследовали христиан. Родители святого были состоятельными людьми и также придерживались языческой веры.
Святой Марин Кесарийский (Палестинский) жил в эпоху императора Диоклетиана, когда язычники преследовали христиан. Родители святого были состоятельными людьми и также придерживались языческой веры.
Однако Марин выбрал иной путь. На одном из языческих праздников, когда все восхваляли идолов, он разрушил жертвенник и заявил, что он христианин. Язычники схватили его и заключили в тюрьму.
Пытаясь склонить Марина на свою сторону, они сначала пытались уговорить его, но, получив отказ, начали пытать. После истязаний святой был обезглавлен по приказу городского правителя.
Традиции в День Марины – Пимены
В народе праздник Марины — Пимены был известен как Бабьи день или Малинник. Наши предки замечали, что 20 августа по старому стилю лето начинает уступать место осени. Считалось, что если птицы в это время готовятся к отлёту на юг, то осень будет ранней и холодной.
Аисты всегда пользовались почётом у древних славян. Считалось, что эти птицы защищают от нечистой силы. Им приписывали многие человеческие качества. Верили, что аисты имеют душу и понимают человеческую речь, поэтому они селятся рядом с людьми и не боятся их.
Фото: istockphoto / Anagramm
В некоторых селениях существовала легенда о том, что на зиму аисты улетают в далёкую заморскую землю, где купаются в волшебном озере и становятся людьми. А весной, искупавшись в другом водоёме, они вновь обретают птичий облик и возвращаются назад.
В этот день хозяйки готовили пироги с малиновой начинкой, а мужчины приговаривали: «Марины — не ищи в лесу малины. Девки лес обойдут, дочиста оберу́т». Это было связано с тем, что урожай ягод начинал сходить на нет из-за приближения осени.
На Руси в это время собирали яблоки и завершали сбор малины. Хозяйки знали, что на столе должен быть пирог с малиновой начинкой. Поскольку народный праздник приходился на время строгого Успенского поста, который начинается 14 августа и завершается 27 августа, выпечку делали из постного теста.
Что запрещено делать 20 августаВ народном календаре существует праздник Марины – Пимены, который имеет свои запреты, связанные с домом и семьёй.
В этот день не рекомендуется принимать поспешные решения, так как народная мудрость гласит: «Семь раз отмерь, один раз – отрежь».
В день памяти преподобной Марии Египетской, как и в любой другой день, лучше не обижать аистов и не повышать на них голос. Эти птицы символизируют семейное благополучие и достаток.
В этот день также не стоит обижать других птиц, поскольку это может привлечь беды, болезни и несчастья в дом.
Кроме того, чтобы избежать разлада между супругами, который может затянуться надолго, не рекомендуется менять постельное бельё.
В этот день, который также считается Бабьим днём, женщин старались окружать заботой и давать им возможность отдохнуть от тяжёлого труда. Хлопоты, за исключением готовки, брали на себя мужчины, а жёнам разрешали вечером встретиться с подругами.
Во время Успенского поста рекомендуется воздерживаться от употребления скоромной пищи, включая молочные продукты, рыбу, мясо, яйца, сдобу и алкоголь. Также следует избегать шумных застолий и праздничных посиделок.
Согласно приметам, в Маринин день лучше не менять постельное бельё на супружеской кровати, чтобы избежать ссор и разногласий в паре.
В старину люди опасались выходить из дома в Маринин день, боясь, что обратно не удастся вернуться.
В этот день, который также считается Бабьим днём, женщин старались окружать заботой и давать им возможность отдохнуть от тяжёлого труда. Хлопоты, за исключением готовки, брали на себя мужчины, а жёнам разрешали вечером встретиться с подругами.
Фото: istockphoto / PeopleImages
Во время Успенского поста рекомендуется воздерживаться от употребления скоромной пищи, включая молочные продукты, рыбу, мясо, яйца, сдобу и алкоголь. Также следует избегать шумных застолий и праздничных посиделок.
Согласно приметам, в Маринин день лучше не менять постельное бельё на супружеской кровати, чтобы избежать ссор и разногласий в паре.
В старину люди опасались выходить из дома в Маринин день, боясь, что обратно не удастся вернуться.
Что можно делать в Маринин день
Марина – Пимен – это семейный праздник. В этот день было принято проводить время в кругу близких людей. Главным угощением становился пирог с малиной, а на столе появлялись постные блюда из овощей и каша.
В старину в этот день женщины относили часть выпечки в сиротские приюты и в церковь, где раздавали её нищим. Считалось, что это привлечёт в дом деньги и благополучие.
Также в этот день провожали аистов, которые собирались в стаи, готовясь отправиться в тёплые края. Аистов очень любили и почитали на Руси, считая их символом семейного благополучия и домашнего уюта. В давние времена верили, что тот, кто обидит аиста, останется без крова: его дом сгорит в пламени.
Согласно одной из легенд, аисты приносят в семьи младенцев. Чтобы привлечь в дом счастье, мужчины на Марины – Пимены поднимались на крыши и сооружали гнёзда для аистов. Это делалось для того, чтобы весной птицы, вернувшиеся из дальних странствий, не искали место для будущего гнезда, а начинали обустраиваться в новом «домике».
Заканчивается сбор малины. Больных обязательно угощали последней ягодой, так как считалось, что от этого они быстрее пойдут на поправку. Из собранной малины делали последние заготовки, пекли с ней постные пироги, так как шёл Успенский пост. Вся выпечка делалась без яиц, сливочного масла, молока и сметаны.
Фото: istockphoto / Draw05
В Маринин день было принято оказывать помощь тем, кто о ней просит. Нуждающихся лучше не обходить стороной.
Мужья и жёны старались провести эту дату вместе. Согласно примете, это сулило счастливую жизнь без разногласий на весь остаток года.
Сегодня важно было помочь нуждающимся людям и животным. Больным и малоимущим давали овощи, фрукты, выпечку. Если в семье отсутствовал мужчина, то им полагалось помогать с уборкой урожая. Сиротам приносили вкусные гостинцы и одежду.
На Марины – Пимены было принято окружать заботой аистов, которых считали покровителями семейства и символом материнства и благополучия. Также в этот день наши предки собирали лекарственные травы, чтобы сделать заготовки на зиму.
ПриметыПраздник Марины – Пимены связан с аистами, которые с давних времён считались вестниками судьбы. В старину люди верили, что если птица долго кружится над домом, то в семье скоро появится малыш.
Летящая птица, по поверью, предвещала здоровье и скорую свадьбу, а неподвижная — сулила смерть и безбрачие. Хорошей приметой было встретить пару аистов, кружащихся над домом, или птицу, стоящую на трубе — это предвещало замужество или роды.
Наши предки считали, что гнездо аиста на крыше оберегает дом от молнии, пожара и злых духов, приносит счастье и богатство. Если же птица перенесёт гнездо в другое место, то это могло предвещать беду.
Девушки специально ходили в поле, чтобы увидеть там аистов. Считалось, что это знак приближающейся свадьбы.
Фото: istockphoto / AIS60
Хорошим предзнаменованием было увидеть лебедей, которые символизировали верность. Если в день Марины и Пимены вам встречался лебедь, это означало скорую встречу с истинной любовью. Для женатых мужчин и замужних женщин лебедь напоминал о чувствах.
Плохой знак — неподвижный аист на крыше. Это предвещало беду для дома. Старики говорили, что если пауки забрасывают паутину и прячутся, то скоро начнётся ненастье.
Сны в ночь на 20 августа могли содержать ответ на сложный вопрос.
Если на восходе небо было красным, то днём шёл дождь. А если пауки прятались, это означало, что погода ухудшится.
Порванная паутина предвещала усиление ветра. Если же утром дружно кричали петухи, то днём ожидалась жаркая погода.
Если утром вы замечали радугу, то днём мог начаться дождь, а если видели её вечером, то следующий день обещал быть солнечным.
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Мира Полтева