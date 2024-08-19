«Приступ дождливой погоды»: Синоптик раскрыл, продлится ли лето в Москве и Подмосковье

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Вторая половина августа жителей Москвы и Подмосковья радует солнечными и теплыми днями. Но как долго это будет, и не вернутся ли к нам дожди?
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья на этой неделе.
Он назвал эту неделю хорошей и благоприятной, несмотря на кратковременные дожди.
По его словам, конец августа и первые числа сентября с вероятностью 70-80% пройдут при солнечной и ясной погоде, однако будет наблюдаться контраст между ночной и дневной температурами.
Говоря о других регионах, синоптик сказал, что не особо завидует южанам и сибирякам.
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«Нас ждет продолжение лета. Но я бы не сказал, что жаркое. Сегодня, 19 августа, самый жаркий день на этой неделе, завтра все-таки к нам придет дождь, температура просядет до 23-24 градусов. В среду и четверг будет во всю светить солнце, без осадков. Следующий кратковременный приступ дождливой погоды будет пару часов и температура снизится до 21-22 градусов», — сообщил синоптик.
Он назвал эту неделю хорошей и благоприятной, несмотря на кратковременные дожди.
«Мы с очень теплой погоды переходим просто к теплой, что соответствует августовским климатическим значениям. Хорошая будет неделя: два дня с небольшим кратковременным дождем, который в принципе не испортит настроение», — сказал Шувалов.
По его словам, конец августа и первые числа сентября с вероятностью 70-80% пройдут при солнечной и ясной погоде, однако будет наблюдаться контраст между ночной и дневной температурами.
Говоря о других регионах, синоптик сказал, что не особо завидует южанам и сибирякам.
«Южанам я бы не позавидовал: в Краснодаре почти всю неделю 35-36 градусов, под конец недели возможны небольшие грозовые дожди. То же самое в Ростове-на-Дону и Воронеже. Весь юг в объятиях жары. Ничем особенным не отличается погода на Урале и в Сибири, потому что циклоны как руководители там, так и будут руководить. Например, в Тюмени температура повысится до 21 градуса, а потом снова провалится до 14-17, осенние мотивы в погоде очень заметные», — сообщил глава прогностического центра «Метео».
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Анастасия Бондарева