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«Приступ дождливой погоды»: Синоптик раскрыл, продлится ли лето в Москве и Подмосковье

Синоптик Шувалов: конец августа и начало сентября будет ясными и солнечными
19 августа 2024, 12:38
Фото: iStock/Phukhanh

Фото: iStock/Phukhanh

Вторая половина августа жителей Москвы и Подмосковья радует солнечными и теплыми днями. Но как долго это будет, и не вернутся ли к нам дожди?
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья на этой неделе.

«Нас ждет продолжение лета. Но я бы не сказал, что жаркое. Сегодня, 19 августа, самый жаркий день на этой неделе, завтра все-таки к нам придет дождь, температура просядет до 23-24 градусов. В среду и четверг будет во всю светить солнце, без осадков. Следующий кратковременный приступ дождливой погоды будет пару часов и температура снизится до 21-22 градусов», — сообщил синоптик.



Он назвал эту неделю хорошей и благоприятной, несмотря на кратковременные дожди.
«Мы с очень теплой погоды переходим просто к теплой, что соответствует августовским климатическим значениям. Хорошая будет неделя: два дня с небольшим кратковременным дождем, который в принципе не испортит настроение», — сказал Шувалов.

По его словам, конец августа и первые числа сентября с вероятностью 70-80% пройдут при солнечной и ясной погоде, однако будет наблюдаться контраст между ночной и дневной температурами.

Говоря о других регионах, синоптик сказал, что не особо завидует южанам и сибирякам.

«Южанам я бы не позавидовал: в Краснодаре почти всю неделю 35-36 градусов, под конец недели возможны небольшие грозовые дожди. То же самое в Ростове-на-Дону и Воронеже. Весь юг в объятиях жары. Ничем особенным не отличается погода на Урале и в Сибири, потому что циклоны как руководители там, так и будут руководить. Например, в Тюмени температура повысится до 21 градуса, а потом снова провалится до 14-17, осенние мотивы в погоде очень заметные», — сообщил глава прогностического центра «Метео».

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В Подмосковье проведут горячую линию по вопросам дачной амнистии
19 августа 2024, 12:57

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Горячую линию, посвящённую дачной амнистии, откроет Управление Росреестра по Московской области в среду, 21 августа, сообщает пресс-служба подмосковного министерства имущественных отношений.
«Звонки по вопросам постановки на кадастровый учёт и упрощённого оформления прав на земельные участки и расположенные на них жилые дома в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах специалисты Росреестра будут принимать по телефону 7-495-223-45-41 в период с 11 утра до часа дня 21 августа», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что за первое полугодие текущего года по дачной амнистии в регионе оформили в собственность около 30 тысяч индивидуальных жилых домов, их общая площадь составила свыше 7 миллионов квадратных метров.

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#дачная амнистия
#росреестр мо
#минимущества
#московская область
#подмосковье
#горячая линия
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Инспекторы Минчистоты будут работать по-новому
19 августа 2024, 12:38

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Работа инспекторского состава Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области будет перестроена. О таком решении было объявлено на оперативном совещании руководства министерства с инспекторами, которое состоялось в областном правительстве
В совещании приняли участие более 230 сотрудников территориальных отделов и центрального аппарата ведомства, сообщили в пресс-службе Минчистоты.
«Основная цель – перестроить работу инспектора от надзорной функции к непосредственному участию в решении проблем на земле. Главный акцент – на наиболее проблемных «красных» территориях. Такие встречи будем проводить регулярно. Следующую планируем на начало декабря», – заявил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
На совещания также обсудили подготовку жилого фонда к зиме, предотвращение навалов мусора на контейнерных площадках, работу с обращениями граждан, ежедневные задачи и контрольно-надзорные мероприятия, а также совершенствование деятельности инспекторского состава и внедрение в его работу инновационных технологий.

Как подчеркнул Мурашов, результат работы будет напрямую зависеть от вовлечённости в процесс инспекторов Минчистоты.

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#владислав мурашов
#минчистоты
#инспектор
#подмосковье
#московская область
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В Павловском Посаде проверили готовность школьных библиотек к учебному году
19 августа 2024, 12:24

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Готовность школьных библиотек к новому учебному году проверил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Все школы Павлово-Посадского округа обеспечивают учеников с первого по одиннадцатый классы полным комплектом учебников и учебных пособий бесплатно. Учебные книги будут выдаваться в школьных библиотеках», — говорится в сообщении.
В администрации отметили, что по новым предметам «Труд (технология)» и «Основы безопасности и защита Родины», которые войдут в учебную программу с 1 сентября, учебники ещё не изданы, поэтому разрешено использовать издания прошлых лет. Кроме того, заключены поставки на обновлённые учебники по истории и обществознанию, они поступят в школьные библиотеки до конца года.

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#проверка
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Из Химок жителям Курской области отправили свыше 3 тонн гуманитарного груза
19 августа 2024, 12:03

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Из городского округа Химки в Курскую область отправили более 1,5 тонн гуманитарного груза. Это самые необходимые для пострадавших людей вещи, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Для курян собрали медикаменты, продукты, одежду и средства гигиены. В сборе приняли участие местные жители, волонтёры, общественники, депутаты и предприниматели. Ещё 1,5 тонны гуманитарного груза химчане передали накануне в распределительный центр.
«Химки в числе тех, кто первым присоединился к сбору гуманитарных грузов для жителей Курской области. Нам уже удалось собрать более трёх тонн самых необходимых вещей», – рассказал глава городского округа Дмитрий Волошин.
Всего в муниципалитете открыто девять пунктов сбора гуманитарной помощи. Они расположены в ресурсном центре «Волонтёры Подмосковья», в местном отделении партии «Единая Россия», а также в территориальных управлениях микрорайонов.
«В Химках 19 августа пройдёт Единый день сбора гуманитарной помощи. С полудня все желающие могут принести необходимые вещи и канцтовары для детей в региональный ресурсный центр на улице 9 Мая, 18 Б», – сказал председатель Совета депутатов городского округа Сергей Малиновский.
Как отметили в администрации, всего за время проведения спецоперации из Химок для бойцов и жителей Донбасса отправили свыше 300 тонн гуманитарных грузов.

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#московская область
#волонтеры
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В Раменском заложили капсулу в основание строящегося храма в честь бойцов СВО
19 августа 2024, 12:02

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших», посвящённый бойцам, павшим на специальной военной операции, строят на территории Дементьевского кладбища в Раменском, 17 августа там провели богослужение и заложили в основание храма капсулу, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Чин основания храма возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. В закладке капсулы также приняли участие благочинный первого Раменского церковного округа, настоятель Борисоглебского и Троицкого храмов города. Раменское игумен Никодим (Лунев) и настоятель Казанского храма в Раменском протоиерей Андрей Козорезов», — говорится в сообщении.
В богослужении приняли участие замглавы Раменского округа Владимир Каменских, председатель окружного Комитета по культуре и туризму Андрей Толстяков, глава штаба раменского Комитета СВО Анастасия Солодкова, участники СВО с семьями, родственники погибших бойцов. Ветераны боевых действий, волонтёры и активные жители Раменского округа.

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Школьные рюкзаки к 1 сентября получат 4 тыс. подмосковных первоклассников
19 августа 2024, 11:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

До 25 августа школьные рюкзаки получат около 4 тыс. будущих первоклассников из Подмосковья, а также 46 ребят из Курской и Белгородской областей, которые пойдут учиться в школы региона.
Об этом на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с региональным правительством и главами муниципалитетов рассказал министр социального развития Андрей Кирюхин.
«Помимо выплат, для семей с невысокими доходами, где дети идут в первый класс, предусмотрен школьный рюкзак. В нём есть всё необходимое для занятий. Наполнение включает 23 позиции, в том числе ручки и карандаши, мешок для сменной обуви и так далее. Дополнительно в этом году такими рюкзаками мы обеспечим первоклассников, которые приехали в Подмосковье из Белгорода и Курска», – отметил Кирюхин.
Министр добавил, что в Московской области проживают около 9 млн человек, 1 200 – это семьи с детьми.
«Многодетных семей у нас – 109 тыс., в них проживают 350 тыс. детей. Таким образом, в Московской области каждый пятый ребёнок – из многодетной семьи. При этом доля многодетных по России – 8%, а по Подмосковью – 9%. Для всех таких семей у нас предусмотрена поддержка», – сказал министр.
В свою очередь, Воробьёв напомнил, что в августе пройдёт большое педагогическое собрание – съезд учителей и директоров школ.
«Это всегда очень содержательная встреча. Уверен, что и на местах такой разговор, такое внимание к педагогам крайне необходимо. В прошлом учебном году у нас не хватало порядка 1,8 тыс. учителей. Мы приняли решение ввести компенсацию за аренду жилья педагогам, которыми мы очень дорожим. Это 20 тыс. рублей в месяц», – сказал губернатор.
По его словам, учитывая рост количества школ и числа детей, важно привлекать в регион новых педагогов. Поэтому эта работа продолжается.

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#андрей кирюхин
#минсоцразвития мо
#социальная поддержка
#школьники
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Выплаты для школьников Подмосковья к учебному году начали поступать с 10 августа
19 августа 2024, 11:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье на счета нуждающихся в поддержке родителей с 10 августа поступают выплаты для школьников к началу нового учебного года.
Об этом на совещании губернатора Андрея Воробьёва с региональным правительством и главами муниципалитетов доложил министр социального развития Андрей Кирюхин.
«Проактивно с 10 августа мы начали выплаты. 107 тыс. школьников их уже получили. Многодетным на каждого школьника выплатили по 3 тыс. рублей, многодетным с невысокими доходами на каждого школьника – 10 тыс., а семьям с детьми с особенностями здоровья – 13 тыс. рублей. Это проактивные выплаты, то есть житель никуда не приходил, не писал никаких заявлений. Мы обеспечили эти выплаты без лишней волокиты, просто на основании данных в информационных системах», – пояснил министр.
По его словам, кроме денежного перевода, один из родителей получает СМС с разъяснением, что за деньги поступили на карту, и пожеланием успехов в новом учебном году.

Если выплата не поступила автоматически, нужно подать электронное заявление на портале госуслуг или воспользоваться чат-ботом в Telegram.

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#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#губернатор
#выплаты
#многодетная семья
#школьники
#андрей кирюхин
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Из аварийных домов Подмосковья за неделю переселили более 250 человек
19 августа 2024, 11:21

Фото: iStock/Inna Dodor

Свыше 250 человек переселили из аварийного жилья в шестнадцати городских округах Московской области за минувшую неделю, сообщает пресс-служба подмосковного Минстройкомплекса.
«Из аварийного жилья за прошлую неделю было переселено 252 человека, им предоставили квартиры в новостройках, на вторичном рынке жилья или выплатили выкупную стоимость недвижимости», — говорится в сообщении.
Отмечается, что расселено было 115 аварийных квартир в Одинцовском, Воскресенском, Дмитровском, Дзержинском, Сергиево-Посадском, Орехово-Зуевском и Талдомском округах, а также в Егорьевске, Шатуре, Мытищах, Истре, Коломне, Солнечногорске, Королёве, Электростали и Ступине.

Общая площадь расселённого жилого фонда составила более 4,8 тыс. квадратных метров.

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Воробьёв: выплаты к началу учебного года получат 107 тысяч подмосковных детей
19 августа 2024, 11:13

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Выплаты к 1 сентября коснутся 107 тысяч детей из Подмосковья. Эта работа началась в регионе с 10 августа, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.
«Их выплачивают проактивно. Мы знаем, кому и сколько необходимо перечислить. С 10 августа мы начали эту работу, чтобы семьи почувствовали поддержку, и все хлопоты, связанные с приготовлением ребёнка в школу, были осуществлены своевременно», – сказал глава региона.
В Московской области выплаты к началу нового учебного года получают на каждого школьника многодетные семьи (3 тыс. рублей), многодетные с низкими доходами (10 тыс. рублей) и семьи, воспитывающие ребёнка с особенностями здоровья.

Сроки выплат подобраны так, чтобы родители вовремя успели собрать детей в школу.

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