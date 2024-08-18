Вместо «химозной» колбасы: Простой рецепт домашней ветчины в кастрюле

Фото: istock / lenakorzh
Существует несколько причин, почему вам стоит приготовить домашнюю ветчину. Прежде всего это вкусно, натурально и полезно. Блюдо с удовольствием будут есть как дети, так и взрослые. Редакция «Радио 1» расскажет, как приготовить вкусную ветчину.
Ингредиенты для домашней ветчины
- свинина — 1 кг;
- чеснок — 1–2 зубчика;
- вода — 70 мл;
- обычная соль — 10 г;
- нитритная соль (0,4–0,6 %) — 10 г;
- молотый чёрный перец — ½ ч. ложки;
- любимые специи — по вкусу.
Пошаговый рецепт:Отрежьте примерно 200 г мяса без жира, уберите в морозилку на 30–40 минут, затем пропустите через мясорубку. Остальное мясо нарежьте небольшими кусочками.
Фото: istock / MosayMay
Чеснок пропустите через пресс.
Смешайте нарезанное и измельчённое в мясорубке мясо. Добавьте ледяную воду, чеснок, два вида соли, специи. Тщательно перемешайте на протяжении 5–6 минут.
Уберите в морозилку на 5–10 минут. Затем помесите ещё 5 минут.
Расстелите на столе рукав для запекания и раскройте его как книжку, срезав шов с одной стороны.
Сформируйте несколько батонов ветчины. Заверните в пакет, стараясь максимально убрать воздух из фарша. Завяжите с обеих сторон шпагатом. Старайтесь уплотнять фарш при заворачивании.
Оберните несколькими слоями пищевой плёнки и снова перевяжите шпагатом. Оставьте при комнатной температуре примерно на 3 часа.
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На дно кастрюли положите тарелку. Положите заготовки ветчины и залейте водой комнатной температуры. Тарелка нужна, чтобы батоны не соприкасались со дном.
Когда жидкость прогреется до 80 °С, убавьте огонь до минимума и варите ветчину 80–90 минут. Если вода нагревается сильнее, выключайте конфорку на некоторое время, чтобы довести жидкость обратно до нужной температуры. В идеале использовать термометр.
Готовую ветчину переложите в ледяную воду на 30 минут. После оставьте в холодильнике ещё на 10–12 часов.
Фото: istock / lenakorzh
Подавайте ветчину из свинины к столу. Наслаждайтесь мясным блюдом. Приятного аппетита!
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Алина Юрчак