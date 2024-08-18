Вместо «химозной» колбасы: Простой рецепт домашней ветчины в кастрюле

В Москве в это воскресенье, 18 августа, жители начали приносить цветы к посольству Франции в память о знаменитом французском актере Алене Делоне, который скончался сегодня в возрасте 88 лет. Об этом сообщает РИА Новости. На заборе здания также повесили небольшое фото актера в молодости.