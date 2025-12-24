Бабушка разгромила квартиру после неудачной попытки вернуть её по схеме Долиной
В Омске пожилая женщина устроила погром в квартире, которую ранее сама продала и не смогла вернуть через суд по «схеме Долиной». После решения о выселении пенсионерка вырвала проводку, содрала обои и повредила стены и пол.
По информации Telegram-канала Shot, 70-летняя Елена, в прошлом педагог, продала свою трёхкомнатную квартиру за шесть миллионов рублей ещё в прошлом году. Покупателями стала молодая семья: жильё оформили в ипотеку, использовали материнский капитал. Перед сделкой женщина предоставила справку от психиатра, подтвердившую её вменяемость и добровольное согласие на продажу.
После получения денег пенсионерка пообещала переехать к племяннице, но начала затягивать выезд. Она уверяла новых владельцев, что не успевает собрать вещи. Параллельно женщина подала иск в суд, заявив, что стала жертвой мошенников и её «обвели вокруг пальца».
Суд встал на сторону покупателей и постановил выселить бывшую хозяйку. В день переезда женщина устроила настоящий разгром: вырвала вентиляцию, разбила плитку, повредила стены и пробила отверстия в полу.
Когда молодая мать с детьми приехала заселяться, пенсионерка закатила публичную истерику. Она собрала соседей, вызвала полицию и при свидетелях заявила, что «не даст жизни» новым владельцам.
Читайте также: