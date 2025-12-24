Бабушка разгромила квартиру после неудачной попытки вернуть её по схеме Долиной

24 декабря 2025, 10:36

Фото: iStock/simpson33

В Омске пожилая женщина устроила погром в квартире, которую ранее сама продала и не смогла вернуть через суд по «схеме Долиной». После решения о выселении пенсионерка вырвала проводку, содрала обои и повредила стены и пол.