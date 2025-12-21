Достижения.рф

«Искупление и перерождение»: Долина вернулась на сцену после судебного поражения

Лариса Долина впервые выступила после проигрыша в суде за квартиру
Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Певица Лариса Долина вернулась на сцену. Она выступила на концерте «Рождество с Григорием Лепсом».



Как передаёт корреспондент «NEWS.ru», это событие стало для Долиной первым после того, как суд вынес решение не в её пользу по делу о квартире. Телеведущая Яна Чурикова представила певицу публике очень торжественно.

«Я предлагаю за чередой мирских увеселений не забывать, в чём заключается истинный смысл Рождества — в искуплении, в перерождении, в надежде на чудо и в том, что каждый из нас в эти дни старается смотреть в себя, как в человека и становится лучше. Для вас поёт Лариса Долина», — сказала Чурикова.
Лариса Долина исполнила песню вместе со своим хором. По наблюдениям корреспондента «NEWS.ru», непосредственно перед выходом певицы в зале раздавались редкие хлопки и свист.

