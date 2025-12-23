В Петербурге провалилась схема Долиной с продажей квартиры
В Петербурге суд принял решение по делу о квартире, которую бывшая владелица Татьяна продала ещё в 2023 году, но затем отправила деньги мошенникам и два года не хотела освобождать жильё для нового собственника. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
Как оказалось, Татьяна подготовила все документы для сделки, получила семь миллионов рублей на счёт и перевела их неизвестным лицам, считая, что таким образом помогает раскрытию мошеннической схемы. После того как обман вскрылся, она отказалась пускать в квартиру новую хозяйку Ольгу.
Суд встал на сторону покупательницы. Татьяне предписано выселиться из квартиры и выплатить 300 тысяч рублей за фактическое пользование жильём в течение двух лет.
