Педиатр Пантюхина объяснила, когда частые простуды у детей опасны
Дети могут часто болеть простудными заболеваниями из-за того, что их иммунная система ещё учится распознавать вирусы и бороться с ними. Риск подхватить инфекцию повышается при посещении детского сада и школы, а осенью и зимой вирусы активнее распространяются в закрытых помещениях.
О том, когда частые ОРВИ считаются нормой, а в каких случаях ребёнку требуется обследование, VSE42.RU рассказала врач-педиатр московской клиники «Будь Здоров» Евгения Пантюхина.
По словам специалиста, если в семье есть школьники, младший ребёнок может болеть чаще из-за постоянного контакта с новыми вирусами. При этом сами по себе частые простуды не обязательно указывают на нарушения иммунитета. Если болезни протекают легко, быстро проходят и не сопровождаются осложнениями, а между эпизодами ребёнок активен, нормально ест, спит и развивается по возрасту, поводов для тревоги может не быть.
В российской педиатрической практике ориентируются на возрастные показатели частоты ОРВИ. В первый год жизни допустимым ориентиром считают до четырёх эпизодов в год, в возрасте от одного до трёх лет — до шести, в четыре-пять лет — до пяти. После пяти лет насторожить может более четырёх эпизодов в год. Однако эти цифры не являются диагнозом и оцениваются вместе с другими особенностями здоровья ребёнка.
Поводом для дополнительного обследования могут стать тяжёлые, осложнённые или необычные инфекции. В частности, врач рекомендует обратить внимание на четыре и более эпизода отита за год, две и более пневмонии, а также инфекции, для лечения которых требуются внутривенные антибиотики.
Насторожить должны и повторяющиеся инфекции в разных органах, плохая прибавка в весе, задержка развития, случаи первичных иммунодефицитов в семье и затяжное течение заболеваний, когда симптомы сохраняются дольше двух недель. Важны также вялость, быстрая утомляемость и ухудшение аппетита в периоды между болезнями.
При таких признаках следует обратиться к педиатру. Врач оценит не только частоту простуд, но и тяжесть заболеваний, их локализацию, возбудителей, реакцию на лечение, наличие осложнений, а также особенности роста и развития ребёнка. При необходимости специалист направит на дополнительное обследование, в том числе к иммунологу.
Чтобы поддержать здоровье ребёнка, важно обеспечить ему достаточный сон, регулярную физическую активность, ежедневные прогулки и проветривание помещений. Также необходимо соблюдать график вакцинации.
Читайте также: