Педиатр Пантюхина объяснила, когда частые простуды у детей опасны

21 октября 2026, 13:03

Врач Пантюхина: Частые ОРВИ у детей не всегда говорят о слабом иммунитете

Фото: istockphoto / Wavebreakmedia

Дети могут часто болеть простудными заболеваниями из-за того, что их иммунная система ещё учится распознавать вирусы и бороться с ними. Риск подхватить инфекцию повышается при посещении детского сада и школы, а осенью и зимой вирусы активнее распространяются в закрытых помещениях.