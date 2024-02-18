Байден допустил переход под контроль России других городов Украины

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Президент США Джо Байден признал, что украинские войска могут потерять другие города после ухода из Авдеевки, если Конгресс США не одобрит дополнительное финансирование помощи Киеву.
Журналисты поинтересовались у американского лидера, уверен ли он, что Украина не потеряет больше городов.
По словам президента США, отказ Киеву в помощи в то время, когда у украинских войск заканчиваются боеприпасы, неэтичен и абсурден. Он подчеркнул, что будет «бороться за то, чтобы они получили необходимые боеприпасы». Байден также сообщил, что пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому дополнительное финансирование.
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«Нет, я в этом не уверен. И никто не может быть», – ответил Байден. «Слишком многое поставлено на карту», – добавил он.
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Александр Климов