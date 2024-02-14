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Россия будет готова работать с любым президентом Соединённых Штатов, которого изберет американский народ, но для Москвы предпочтительнее победа нынешнего главы Белого дома Джо Байдена, как более опытного и прогнозируемого политика. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил президент РФ Владимир Путин .
Глава российского государства не стал ставить какие-либо диагнозы касательно Джо Байдена, однако отметил, что политика его администрации в высшей степени вредоносна для России.
«Не считаю Байдена недееспособным, я ничего подобного не видел, но я не врач, не могу давать оценку», — отметил Путин.
Бывший президент США Дональд Трамп считает российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина умными. Он подчеркнул,
что Путин и Си Цзиньпин любят свои государства и хотят, чтобы они преуспевали, в отличие от нынешнего американского президента Джо Байдена. Экс-президент США добавил, что знает главу российского государства очень хорошо, «он сообразительный человек».
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