«Критическая точка войны»: Байден сделал шокирующее заявление по Украине

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден заявил, что сейчас Украина переживает «критическую точку войны», в то время как Вашингтон отступает назад. Его слова передает Bloomberg.
По словам Байдена, президент России Владимир Путин «наступает на пятки».
По его словам, у Украины заканчиваются запасы боеприпасов и оружия, при этом уже весной ожидается активизация боевых действий.
Байден также отметил, что США являются основной нацией, и если Америка отойдет от событий в мире, то неизвестно, что произойдет на Ближнем Востоке, в Азии и на Украине.
Напомним, по данным исследовательской организации Rasmussen Reports, почти две трети американцев считают, что у Джо Байдена все сильнее снижаются умственные способности.
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«И что мы делаем? Отступаем назад?», - рассуждает Байден.
Байден также отметил, что США являются основной нацией, и если Америка отойдет от событий в мире, то неизвестно, что произойдет на Ближнем Востоке, в Азии и на Украине.
Напомним, по данным исследовательской организации Rasmussen Reports, почти две трети американцев считают, что у Джо Байдена все сильнее снижаются умственные способности.
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Элина Позднякова