Байден распорядился вступить в прямой диалог с Россией

Фото: сайт Белого дома
Президент США Джо Байден приказал начать прямые переговоры с Москвой в ответ на предполагаемую угрозу национальной безопасности, исходящую, по его мнению, из России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби уточнил, что Байден поручил установить дипломатические контакты по данному вопросу.
Помимо этого, президент США призвал активизировать работу в данном направлении с союзниками и партнерами, а также со всеми остальными странами, которых затрагивает эта ситуация.
Пресс-служба отметила, что «угроза национальной безопасности» связана с предполагаемой разработкой Россией «оружия против спутников».
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«Президент дал указания провести ряд начальных мероприятий, включая регулярные брифинги для Конгресса и прямое дипломатическое взаимодействие с Россией», - заявил Кирби.
Пресс-служба отметила, что «угроза национальной безопасности» связана с предполагаемой разработкой Россией «оружия против спутников».
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Артем Кузьмин