США не видят ядерной угрозы в нынешних действиях России, заявил Байден

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Президент Джо Байден заявил, что США не видят прямой ядерной угрозы для американского народа со стороны России.
«Прежде всего, нам неизвестно о какой-либо ядерной угрозе для народа Америки или где-либо еще в мире от России в настоящее время», — подчеркнул Байден.Читайте также:
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*Признан террористом и экстремистом на территории РФ
Артем Кузьмин