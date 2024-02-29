Байден отказался от идеи ухода в отставку

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не намерен уходить в отставку после того, как лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл объявил о своей отставке, сообщила глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер.
Ранее глава республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что покинет свой пост в ноябре 2024 года. 82-летний конгрессмен объяснил это тем, что настало время, когда необходимо новое поколение лидеров.
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