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Байден отказался от идеи ухода в отставку

Белый дом: Байден не планирует покидать пост после ухода Митча Макконнелла
29 февраля 2024, 00:48
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не намерен уходить в отставку после того, как лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл объявил о своей отставке, сообщила глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что глава государства продолжит работать «на благо американцев». Пресс-секретарь администрации акцентировала внимание на достижениях нынешнего руководства в области экономики, здравоохранения и борьбы с изменением климата. По словам Жан-Пьер, президентство Байдена имеет историческое значение.

Ранее глава республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил, что покинет свой пост в ноябре 2024 года. 82-летний конгрессмен объяснил это тем, что настало время, когда необходимо новое поколение лидеров.

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#джозеф байден
#белый дом
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Байден раскрыл результаты нового медосмотра
Байден: в ходе ежегодного медосмотра не было выявлено ничего нового
29 февраля 2024, 00:01

Фото: kremlin

Президент США Джо Байден раскрыл результаты своего ежегодного медицинского обследования, цитирует его слова РИА Новости.
По словам американского лидера, в результате медосмотра не было выявлено «никаких новых проблем со здоровьем».

Байден прошел медобследование в среду, 28 февраля, в Армейском медицинском центре имени Уолтера Рида в Вашингтоне.

Ранее американский президент выразил недовольство заявлением о его проблемах с памятью.

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#джозеф байден
#здоровье
#сша
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Германия опубликовала четырехэтапный сценарий «вторжения» России в НАТО
Газета Bild опубликовала четырехэтапный план нападения России на НАТО
28 февраля 2024, 23:43

Фото: iStock/Volodymyr Kalyniuk

Немецкое издание Bild опубликовало потенциальный сценарий нападения России на НАТО. Издание заявило, что этот сценарий основан на правительственных документах, представленных в парламент, передает Lenta.ru.
Согласно сценарию, атака будет состоять из четырех этапов. Первая фаза – массированная дезинформационная кампания в СМИ и социальных сетях с целью расколоть западное общество. Возможны также кибератаки на критически важные инфраструктуры.

На втором этапе Москва начнет военные операции на границах НАТО, одновременно активизируя шпионаж и кибератаки. Она может нейтрализовать первые спутники в космосе и атаковать немецкие химические заводы и атомные электростанции.

Третий этап – прямое вторжение российских войск. Четвертый этап – война на суше, под водой, в воздухе и космосе. Не исключено, что Москва может применить биологическое, химическое или ядерное оружие, а также сжечь все электронное оборудование с помощью электромагнитных импульсов.

Ранее сообщалось, что, согласно сценарию Министерства обороны Германии, война между НАТО и Россией может начаться летом 2025 года. Наиболее вероятным местом конфликта эксперты называют Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

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#нато
#германия
#украина
#россия
#война
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Состоялся ежегодный Форум «Национальная безопасность России»
28 февраля 2024, 23:36

Фото: istockphoto.com/hxdbzxy

Состоялся ежегодный Форума «Национальная безопасность России», посвящённый теме «Безопасность государства и общества в условиях СВО и санкционного давления».
В нём приняли участие представители органов власти разных уровней, депутаты, сенаторы, члены Общественной палаты России и общественных советов при ведомствах, представители экспертного сообщества, профильных НКО и СМИ.

Специалисты в ходе форума отметили, что России удалось справится с прессингом Запада, продемонстрировав военную и экономическую прочность.

«Россия в очередной раз продемонстрировала всему миру, что нас не сломить ни на поле боя, ни в попытках экономического давления. Так было, есть и будет! Коллективный запад плохо знает историю, мы им снова дадим урок, который они запомнят надолго», — приводит Общественная Служба Новостей слова председателя президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Героя России, генерал-майора Сергея Липового.

Отмечается, что форум был организован Общероссийской организацией «Офицеры России».

Ранее в подмосковном Одинцове в рамках марафона «Служение» прошла очередная встреча «Сильнее стали», в которой поучаствовали более 160 представителей муниципального сообщества со всей страны.

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#россия
#форум
#сми
#специалисты
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В США заявили, что следят за действиями России в Приднестровье
Госдеп США: Вашингтон следит за поведением России в Приднестровье
28 февраля 2024, 23:19

Фото: iStock/BalkansCat

Соединенные Штаты внимательно отслеживают ситуацию в Приднестровье и действия России, сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер, передает информационное агентство ТАСС.
По словам Миллера, Вашингтон поддерживает территориальную целостность Молдавии и призывает Кишинев и Тирасполь к совместному решению «насущных проблем».

Ранее стало известно, что парламент Приднестровья намерен попросить помощи у России.

В результате этого Кишинев обвинил Тирасполь в распространении пропагандистских заявлений.

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#молдова
#россия
#сша
#кишинёв
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Украинские депутаты призвали к запрету Telegram
Комитет Верховной Рады по свободе слова предложил запретить мессенджер Telegram
28 февраля 2024, 23:03

Фото: iStock/Olga Ihnatsyeva

Комитет Верховной Рады по свободе слова одобрил предложение о запрете мессенджера Telegram на территории Украины, сообщает РИА Новости.
Участники круглого стола комиссии «выразили убеждение» в необходимости найти способ для запрета деятельности российского мессенджера. Инициативу поддержали «представители медиасообщества», правительства и гражданских институтов.

Ранее российское Министерство внутренних дел сообщало, что украинские спецслужбы осуществляют вербовку россиян через Telegram-каналы.

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#соцсети
#мессенджеры
#украина
#ограничения
#запрет
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Дептранс: 29 февраля движение в центре Москвы будет ограничено
28 февраля 2024, 22:13

Фото: iStock/Yury Karamanenko

29 февраля движение на некоторых центральных улицах столицы будет ограничено, об этом сообщает столичный Дептранс на своём официальном сайте.
«Так, с 05:00 будет закрыто движение на участке улицы Варварки от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, на участке улицы Ильинки от Новой площади до Красной площади, а также на участке Москворецкой улицы от Большого Каменного моста до Кремлевской набережной», — предупредили москвичей.

Напомним, 29 февраля в Гостином дворе состоится послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию. Ограничения на проезд транспорта будут действовать до конца мероприятия.

В Дептрансе жителей столицы призвали воспользоваться общественным транспортом.

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#москва
#дептранс москвы
#владимир путин
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В Центральном транспортном узле обновят около 400 поездов до 2030 года
28 февраля 2024, 21:12

Фото: iStock/aapsky

В стремлении обеспечить максимально комфортные условия для пассажиров, Российские железные дороги активно модернизируют свой подвижной состав и инфраструктуру. Региональный железнодорожный транспорт, не уступая столичным диаметральным линиям, в скором времени также обретет современный облик, соответствующий самым высоким стандартам качества, сообщает Дептранс Москвы
Опираясь на успешный опыт московских диаметров, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) планирует масштабную трансформацию региональных железных дорог. Чтобы сократить интервалы движения и сделать поездки более комфортными, будут внедрены новые технологии и обновлена инфраструктура.

«Опыт Москвы показал, что для повышения популярности ж/д транспорта необходимо создавать комфортные условия для пассажиров, в том числе обновлять подвижной состав. Поэтому в рамках программы развития ЦТУ планируется к 2030 году поставить около 400 поездов, которые постепенно заменят устаревший парк во Владимирской, Тульской, Калужской, Тверской, Ярославской областях и других регионах, где проживают около 30 млн человек», — сообщил заммэра Москвы и руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Особое внимание уделяется модернизации самих поездов. Пассажиры смогут оценить ряд инновационных и удобных решений: автоматическую систему климат-контроля для создания оптимального микроклимата в вагонах, розетки и USB-зарядки для подключения гаджетов и электронных устройств, специальные места для размещения велосипедов. На всех поездах будут установлены, разработанные физиологически удобные кресла.

Для производства новых поездов ЦППК планирует разместить крупные заказы у отечественных производителей, что не только обеспечит высококачественный подвижной состав, но и даст мощный импульс развитию отечественной машиностроительной отрасли. Ожидается, что в течение ближайшего десятилетия эта сфера получит значительный виток развития.

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#поезд
#пассажиры
#цппк
#инфраструктура
#новые поездки
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На курортах Домбая, Архыза и Теберды возникла вспышка ротавирусной инфекции
28 февраля 2024, 20:08

Фото: iStock/Lazy_Bear

Горнолыжные курорты Карачаево-Черкесии (КЧР), такие как Домбай, Архыз и Теберда, в настоящее время борются с эпидемией ротавирусной инфекции, которая беспокоит туристов.
Причинами этой вспышки считаются небезопасные источники воды и повторное использование одноразовой посуды, пишет Mash.
По словам экспертов, одной из основных причин эпидемии может быть привозная вода, использующаяся в горных районах. Если вода не проходит надлежащей очистки и обработки, она может содержать ротавирус, который вызывает такие симптомы, как диарея, рвота, повышенная температура и обезвоживание.

Другим фактором, способствующим вспышке, стало повторное использование одноразовой посуды на туристических кухнях. Гости видели, как персонал собирал пластиковые стаканчики и тарелки после принятия пищи и мыл их для повторной раздачи. Подобная практика создает благоприятные условия для размножения бактерий и вирусов, в том числе и ротавируса.

Эпидемия ротавируса привела к значительному увеличению числа обращений к врачам в Домбае. Сообщается, что в среднем 25-30 человек в день обращаются с симптомами ротавируса. Некоторые пациенты госпитализируются, в то время как другие лечатся дома.

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#вода
#вирус
#эпидемия
#туристы
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Производство легковушек в России выросло на 90% в январе
Росстат: в январе производство легковых авто в России выросло на 90%
28 февраля 2024, 19:19

Фото: iStock/microolga

Производство легковых автомобилей в России в январе этого года выросло на 90,1% в годовом выражении, достигнул 42,1 тысячи штук. Об этом сообщает Росстат.
Вместе с тем, в сравнении с показателями декабря прошлого года, выпуск автомобилей сократился на 2,4%.

Согласно статистике производство грузовых авто в январе также выросло в 2,2 раза в годовом выражении, но уменьшилось на 22,6% по сравнению с декабрём. В общей сложности за первый месяц этого года было произведено 12,9 тысяч единиц грузовой техники.

А вот выпуск автобусов, масса которых не превышает пяти тонн, сократилось на 16,7% в годовом выражении и на 39,9% по сравнению с декабрём. Всего за январь было выпущено 1,2 тысячи автобусов.

Производство другой категории автобусов (массой более пяти тонн) в январе выросло на 84,8% в годовом выражении, но сократилось в сравнении с последним месяцем 2023 года на 39,5% – до 987 штук.

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#автомобили
#производство
#россия
#росстат
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