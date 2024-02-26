Байден оконфузился, перепутав Путина и Си Цзиньпина

Фото: сайт Белого дома
Действующий американский президент Джо Байден опозорился, перепутав Китай с Россией, выступая на ежегодном собрании Национальной ассоциации губернаторов. Об этом пишет Sky News Australia.
В рамках своего выступления Байден рассказывал, как бывший президент США Барак Обама призвал его наладить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином.
Однако он сразу же попытался исправиться и добавил, что прошел с Си больше 27 тысяч километров по США и Китаю.
Ранее Байден в очередной раз неуважительно высказался в адрес российского лидера Владимира Путина. «У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта», — процитировала его пресс-служба Белого дома.
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«Я много времени провел с Си Цзиньпином. Это тот, с которым у меня полно разногласий. И когда я был вице-президентом, мой президент сказал мне, что хотел бы, чтобы я познакомился с Си Цзиньпином. Потому что было ясно, что он возглавит Россию», — сказал Байден.
Ранее Байден в очередной раз неуважительно высказался в адрес российского лидера Владимира Путина. «У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта», — процитировала его пресс-служба Белого дома.
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Элина Позднякова