Байден раскрыл результаты нового медосмотра

Фото: kremlin
Президент США Джо Байден раскрыл результаты своего ежегодного медицинского обследования, цитирует его слова РИА Новости.
По словам американского лидера, в результате медосмотра не было выявлено «никаких новых проблем со здоровьем».
Байден прошел медобследование в среду, 28 февраля, в Армейском медицинском центре имени Уолтера Рида в Вашингтоне.
Ранее американский президент выразил недовольство заявлением о его проблемах с памятью.
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Байден прошел медобследование в среду, 28 февраля, в Армейском медицинском центре имени Уолтера Рида в Вашингтоне.
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Александр Климов