Фото: сайт Кремля
Американский президент Джо Байден поздравил 12-летнюю дочь освобожденной российской журналистки Алсу Курмашевой с днем рождения и посоветовал не связываться с мужчинами, пока ей не исполнится 30 лет. Об этом сообщает газета Daily Mail.
«Никаких серьезных парней, пока тебе не исполнится 30», — посоветовал Байден девочке.
В ответ девочка нервно посмеялась.
Курмашева является сотрудницей признанного в РФ иноагентом медиа «Радио Свободная Европа / Радио Свобода». Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что на Западе дело Алсу Курмашевой пытаются представить как «преследование журналистки». Однако такие попытки совершенно несостоятельны.
Напомним, западные страны в рамках масштабного обмена заключенными получили граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана, а также оппозиционеров, осуждённых по разным статьям, включая дела о фейках о ВС РФ. В их числе – Владимир Кара-Мурза* и Илья Яшин*.
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*признаны Минюстом РФ иноагентами
Элина Позднякова