В посольстве напомнили о десятках граждан в американских тюрьах

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Посольство России в США выступило с заявлением по поводу обмена заключенными между Москвой и Западом. Заявление было опубликовано в Telegram-канале посольства.
Дипломаты напомнили, что десятки россиян, находящихся в американских тюрьмах, с нетерпением ждут возвращения домой. Они пообещали приложить все усилия, чтобы добиться освобождения российских граждан.
Ранее самолет с россиянами, освобожденными в результате обмена военнопленными, прибыл из Анкары в московский аэропорт «Внуково». Россиян приветствовал президент России Владимир Путин.
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«Для нас нет более важной задачи, чем благополучие соотечественников, оказавшихся в американских застенках в результате "охоты" за ними спецслужб США по всему миру», – говорится в заявлении дипломатического ведомства.
Ранее самолет с россиянами, освобожденными в результате обмена военнопленными, прибыл из Анкары в московский аэропорт «Внуково». Россиян приветствовал президент России Владимир Путин.
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Александр Климов