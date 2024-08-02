Освобожденные по обмену граждане США прибыли на родину, их встречает Байден

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Трое американских граждан, которые были освобождены в результате обмена, приземлились в США на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд, там их встречает американский лидер Джо Байден и другая политическая элита. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно сообщению, в Эндрюс прилетели Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева. Самолет совершил посадку около 6:45 по московскому времени. Прибывших освобожденных американцев вместе с Байденом встречают вице-президент Камала Харрис, советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и другие чиновники.
Напомним, в результате масштабного обмена восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и разведчик Вадим Красиков, отбывавший пожизненное заключение в Германии. Также на борту были Артем и Анна Дульцевы, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, Павел Рубцов.
Тем временем западные страны получили граждан США Эвана Гершковича и Пола Уилана, а также оппозиционеров, осуждённых по разным статьям, включая дела о фейках о ВС РФ.
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Элина Позднякова