Байден позвонит лидерам G7 и Зеленскому для обсуждения помощи Киеву

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Президент США Джо Байден 24 февраля, созвонится с лидерами стран «Большой семерки» (G7) и президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить дальнейшую поддержку Украины и давление на Россию. Об этом сообщили в Белом доме, передает РИА Новости.
«В субботу президент примет участие в видеоконференции с остальными лидерами G7 и Владимиром Зеленским, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины», – сказано в заявлении.
Президент США также обсудит общие шаги по дальнейшему привлечению России к ответственности.
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Александр Климов