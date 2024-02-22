Минобороны Франции обвинило Россию в агрессии против французской армии

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Россия агрессивно себя ведет в отношении французской армии. С таким заявлением выступил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в эфире радиостанции RTL.
«Месяц назад российская система противовоздушной обороны угрожала сбить французские самолеты над Черным морем, тогда как мы находились в международной зоне, где осуществляли патруль», — заявил Лекорню.Как утверждает французский министр обороны, несколько месяцев назад российский военный корабль зашел в бухту Сены, чтобы «запугать Францию».
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