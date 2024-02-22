Минобороны Франции обвинило Россию в агрессии против французской армии

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев допустил, что ВС РФ могут дойти до Киева. О том, реально ли стоит такая задача перед российскими войсками и позволят ли военные возможности России это осуществить, читайте в материале «Радио 1».