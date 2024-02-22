Депутат Гизи: Европа должна построить новый миропорядок с участием РФ

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Европа должна построить новый миропорядок с участием России, с таким заявлением выступил депутат Бундестага от группы Левой партии Грегор Гизи, его цитирует «ТАСС».
«То, в чем мы действительно нуждаемся, так это создание нового миропорядка в Европе, в котором будет участвовать и Россия», — прокомментировал сложившуюся ситуацию в мире Гизи.
Депутат убеждён, что усилия европейских политиков должны быть сосредоточены на установлении мира в европейском регионе.
Он также напомнил, что Запад нарушил международное право в ходе войн в Югославии и Ираке.
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Евгения Парфентьева