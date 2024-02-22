Страны G7 не намерены признавать выборы на новых территориях РФ

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Страны G7 готовы обещать Киеву, что никогда не признают результаты выборов, которые когда-либо проводились или будут проводиться на новых территориях России. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на черновик заявления, который будет обнародован в конце текущей недели.
Напомним, выборы в России будут проходить три дня: с 15 по 17 марта. В них также примут участие и новые российские регионы.
Также в черновом варианте документа указывается, что страны G7 намерены заверить Киев в продолжении поддержки и увеличении военной помощи.
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«Страны G7 призовут Россию "полностью вывести свои войска" с территории Украины и обяжутся никогда не признавать выборы, которые Россия проводит сейчас или будет проводить в будущем на оккупированных территориях», — сообщает агентство.
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Элина Позднякова