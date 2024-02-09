«Всё в порядке»: Байден возмутился заявлению о его проблемах с памятью

Фото: РИА Новости/Стрингер
Американский президент Джозеф Байден резко ответил на заявление о том, что у него проблемы с памятью, а затем перепутал израильского премьера Беньямина Нетаньяху с президентом Мексики.
8 февраля специальный прокурор Роберт Хёр опубликовал доклад о том, что Байден неверным образом хранил секретные документы. В докладе отмечалось, что президенту не грозит уголовная ответственность, поскольку сделал он это из-за своей забывчивости.
В ответ на этот доклад Байден, выступая на площадке Белого дома, заявил журналистам, что с его памятью всё в порядке. Он призвал посмотреть на то, что он делает, и как «поставил эту страну на ноги».
Однако, сразу после этого заявления, президент США в очередной раз перепутал имена политиков, назвав премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президентом Мексики.
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В ответ на этот доклад Байден, выступая на площадке Белого дома, заявил журналистам, что с его памятью всё в порядке. Он призвал посмотреть на то, что он делает, и как «поставил эту страну на ноги».
«Как вам известно, изначально президент Мексики Сиси (Байден, вероятно, имел в виду Нетаньяху) не хотел открывать блокпосты, чтобы пропустить гуманитарную помощь. Я стал тем, кто уговорил его, убедил это сделать. Я уговорил Биби (Биньямина Нетаньяху) открыть посты с израильской стороны», — заявил Байден, добавив, что он крайне твёрдо настаивал на решении Израиля впустить гумпомощь в Газу.
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Евгения Парфентьева