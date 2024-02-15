Политолог Демчук: При Трампе русофобия в США останется

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Завкафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук заявил, что не стоит надеяться на Дональда Трамп в случае его избрания президентом в вопросе проводимой в отношении РФ политики.
Он отметил, что Трамп не является другом для нашей страны.
Польза для России в случае президентства Трампа может быть лишь в том, отмечает эксперт, что для него вопрос Украины является второстепенным, а значит помощь Вашингтона Киеву может быть существенно уменьшена.
Ранее стало известно, что экс-президент США Дональд Трамп хочет вынудить Украину вернуться за стол переговоров с Россией, в случае своего переизбрания на пост американского президента.
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«Ни Трамп, ни Байден, если станут президентами, конечно, друзьями России не будут. Русофобия останется. Россия будет восприниматься как стратегический соперник. Если не враг, то по крайней мере как недружественная страна, с которой нужно обращаться достаточно жёстко», — подчеркнул в беседе с Общественной Службой Новостей Демчук.
Ранее стало известно, что экс-президент США Дональд Трамп хочет вынудить Украину вернуться за стол переговоров с Россией, в случае своего переизбрания на пост американского президента.
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Мелисса Тимофеева