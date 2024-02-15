В случае своего переизбрания Трамп заставит Украину вернуться к переговорам с РФ

Экс-президент США Дональд Трамп хочет вынудить Украину вернуться за стол переговоров с Россией, в случае своего переизбрания на пост американского президента. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники в команде Трампа.

«Дональд Трамп размышляет над тем, чтобы подтолкнуть Украину к переговорам по остановке войны с Россией, если вернется к власти в следующем году», - говорится в материале.

Также агентство утверждает, что мирный саммит по Украине при участии президента России Владимира Путина, а также украинского лидера Владимира Зеленского может состояться сразу после победы Трампа.Для того, чтобы склонить конфликтующие стороны вернуться к переговорам, Трамп может заявить Зеленскому о существенном сокращении помощи для Киева. При этом Путину Трамп может наоборот пригрозить увеличением этой поддержки.