Байден заявил, что Америке «не стоило лезть на Украину»

Фото: сайт Кремля
Американский президент Джо Байден заявил, что «лезть на Украину не стоило». Об этом он сказал в эфире телеканала MSNBC.
Кроме того, президент США вновь перепутал Украину и Ирак.
Джо Байден заявил, что США преследовали террориста бен Ладена по всему миру, пока он не был уничтожен, при этом, отметил президент, «лезть на Украину не стоило».
Вскоре Байден поправился и заявил, что имел ввиду Ирак и Афганистан. По мнению американского лидера, присутствие США в Иране лишь привело к усугублению ситуации и новым проблемам.
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Джо Байден заявил, что США преследовали террориста бен Ладена по всему миру, пока он не был уничтожен, при этом, отметил президент, «лезть на Украину не стоило».
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Анастасия Хохлова