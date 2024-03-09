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Президент США Джозеф Байден выступил перед законодателями в Конгрессе с посланием «О положении страны». Его необычная жестикуляция и излишняя агрессия во время выступления говорит о том, что глава Белого дома находился под воздействием неких медицинских препаратов.
Психиатр сообщила, что одним из признаков деменции является эмоциональная нестабильность. Во время выступления в Конгрессе она у Байдена только усилилась из-за употребления аддералла или амфетамина. Он не просто громко говорил, он просто кричал в микрофон, заключила врач.
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Александр Бойцов