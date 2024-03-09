Байден назвал условие для проведения дебатов с Трампом

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Президент США Джо Байден заявил, что его участие в дебатах с соперником на предстоящих президентских выборах Дональдом Трампом будет зависеть от его поведения. Его слова передает ТАСС.
«Это зависит от его поведения», — ответил действующий глава государства на соответствующий вопрос журналистов.
На днях Трамп вызвал Байдена на предвыборные теледебаты в любое время и в любом месте, чтобы обсудить «жизненно важные» проблемы США и американцев. Белый дом не дал официального ответа по этому поводу.
Демократу Байдену 80 лет, республиканцу Трампу — 77. Они наиболее вероятные кандидаты от Республиканской и Демократической партий на предстоящих президентских выборах, которые пройдут в США 5 ноября.
Предвыборные теледебаты кандидатов в президенты Соединенных Штатов должны состояться осенью. Первый раунд пройдет 16 сентября в Техасе, второй — 1 октября в Вирджинии, третий — 9 октября в Юте.
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