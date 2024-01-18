Байден заявил, что не придал значения победе Трампа в Айове

Фото: iStock/YayaErnst
Президент США Джо Байден прокомментировал победу Дональда Трампа на предварительных выборах в Айове. По словам действующего хозяина Белого дома, он не обратил внимание на это событие в свете предстоящих президентских выборов в ноябре.
В ответ на вопрос журналистов о том, как результаты в Айове повлияют на его кампанию, Байден заявил, что не считает их особо важными.
По его мнению, победа Трампа была недостаточно убедительной, уточнив, что тот набрал «50 с чем-то тысяч голосов», что является самым низким показателем среди победителей.
Напомним, что на предвыборных конференциях в Айове экс-президент получил 51% голосов, опередив губернатора Флориды Рона Десантиса и бывшую постпреда при ООН Никки Хейли.
Читайте также:
Байден признал, что даже небольшое меньшинство в конгрессе может сорвать помощь ВСУ
Трамп призвал не поддерживать помощь Киеву до выполнения условий республиканцев
На Западе оценили степень полезности для Киева конфискации активов России
По его мнению, победа Трампа была недостаточно убедительной, уточнив, что тот набрал «50 с чем-то тысяч голосов», что является самым низким показателем среди победителей.
Читайте также:
Байден признал, что даже небольшое меньшинство в конгрессе может сорвать помощь ВСУ
Трамп призвал не поддерживать помощь Киеву до выполнения условий республиканцев
На Западе оценили степень полезности для Киева конфискации активов России
Артем Кузьмин