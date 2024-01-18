На Западе оценили степень полезности для Киева конфискации активов России

Из выступлений западных политиков на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе стало понятно, что они в целом поддерживают идею конфискации замороженных российских зарубежных активов на сумму примерно 300 миллионов долларов в пользу Киева. Однако это не станет панацеей.