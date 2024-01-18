На Западе оценили степень полезности для Киева конфискации активов России

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Из выступлений западных политиков на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе стало понятно, что они в целом поддерживают идею конфискации замороженных российских зарубежных активов на сумму примерно 300 миллионов долларов в пользу Киева. Однако это не станет панацеей.
С таким заявлением выступила специальный представитель США по вопросам восстановления экономики Украины Пенни Прицкер. Она подчеркнула, что в первую очередь для решения этой проблемы необходимо будет задействовать «массу юристов». Даже на Западе для многих очевидно, что у Вашингтона нет никаких юридических оснований для подобного шага, а прямая конфискация активов России может серьёзно подорвать мировую финансовую систему. К тому же, Россия готова предпринять ответные меры.
Лидеры западных стран не могут не быть обеспокоены последствиями такого шага, а потому многие из них настаивают на поиске и создании альтернативных способов поддержки Украины. Да и сами авторы инициативы осознают, что такие меры не станут панацеей для киевского режима. Та же Прицкер признаёт, что, несмотря на предпринимаемые конкретные усилия в этом направлении, до решения проблемы ещё очень далеко.
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Лидеры западных стран не могут не быть обеспокоены последствиями такого шага, а потому многие из них настаивают на поиске и создании альтернативных способов поддержки Украины. Да и сами авторы инициативы осознают, что такие меры не станут панацеей для киевского режима. Та же Прицкер признаёт, что, несмотря на предпринимаемые конкретные усилия в этом направлении, до решения проблемы ещё очень далеко.
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Александр Бойцов