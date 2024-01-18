Байден признал, что даже небольшое меньшинство в конгрессе может сорвать помощь ВСУ

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Действующий президент США Джо Байден заявил, что военная помощь может так и остаться заблокированной из-за решения небольшого меньшинства членов конгресса.
Байден после обсуждения выделения военной помощи Украине с руководством законодательной ветви власти заявил журналистам, что большинство членов конгресса выступают за продолжение финансирования Украины.
Ранее, 12 января, Джон Кирби объявил, что США временно прекратили поставки оружия и военной техники на Украину из-за отсутствия бюджетных средств на эту программу. Он также подчеркнул, что дальнейшая помощь Киеву зависит от решения, которое примет Конгресс.
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«Вопрос в том, будет ли ее удерживать небольшое меньшинство, что было бы катастрофой», - заявил Байден.
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Элина Позднякова