Бакальчук объяснил ситуацию с задолженностью компании «ВБ Девелопмент»

Медовый Спас: история праздника

Что можно делать на Медовый Спас

Что нельзя делать на Медовый Спас

нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты, а особенно алкоголь — начинался Успенский пост;

категорически запрещалось убивать пчел, иначе не избежать разорения и тяжелых болезней;

отказывались от шумных застолий;

запрещалось ругаться с родными и близкими, иначе грозили конфликтом с ними до глубоких седин;

не рекомендовалось много работать, чтобы надолго не лишиться сил, но при этом на пасеке и в огороде трудиться можно;

откладывали уборку и посвящали день наведению порядка в душе и сердце;

не разрешали шуметь, хвастаться и пускать слухи, чтобы самому не стать героем грязных сплетен.

Народные приметы о погоде на Медовый Спас

сильный ветер в этот день говорил о снежной зиме;

если розы отцвели — грядущие ночи будут холодными;

проливной дождь связывали с отсутствием лесных пожаров до конца года;

если вся рябина созрела — осень будет дождливой;

солнечная и ясная погода на Медовый Спас — добрый знак, обещающий богатый урожай и теплый сентябрь;

обильная роса до полудня — жди дожди чередующиеся через день;

перелетные птицы уходят на юг — наступило время холодных ночей;

густой туман над водоемами — остаток августа будет теплым.

Именины 14 августа

Александр;

Дмитрий;

Тимофей;

Федор;

София.

Об особенностях празднования Медового Спаса, истории праздника, народных приметах и традициях расскажет редакцияМедовый Спас — больше народный праздник, нежели церковный, и в православном календаре его вряд ли получится найти, хоть и много традиций связано с храмами.Считается, что день Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, который в этот день отмечают верующие, установили еще на заре Руси — в далеком IX веке. Как и в случае с многими другими праздниками, традиции славян и православия тесно сплелись воедино после прихода на Русь христианства, и этот день оброс множеством особых смыслов.Дата празднования Медового Спаса всегда выпадает на первый день Успенского или Богородичного поста, 14 августа.Большинство традиций и примет в этот день, как несложно догадаться, связаны с медом, пасеками и трудами пчеловодов. По одной из версий, свое название праздник получил из-за того, что именно в это время соты в ульях переполняются медом до самых краев, и пасечники начинают его сбор. Считалось, что «жидкое золото» нужно успеть собрать именно 14 августа, иначе его украдут чужие пчелы.Согласно преданиям, 14 августа на Руси начинался масштабный сбор меда и его освящение в храмах, собирались большие крестные ходы, люди купались в освященных реках, освящали колодцы в деревнях.С тех времен в народе ходит поговорка: «на Первый Спас и нищий медку попробует».В церквях в этот день проводят особые богослужения, связанные с праздником Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня, священники одевают специальные фиолетовые облачения, а певчие исполняют особые гимны. Из алтаря на время богослужений выносят святой Крест, чтобы прихожане могли приложиться к нему лбами.В то же время в храмах перед началом и после окончания богослужений освящают мед нового урожая. Предки верили, что это поможет привести в дом благополучие и достаток.В старину считалось, что на Медовый Спас нужно обязательно съесть хотя бы одну ложку меда, а также угостить им как минимум трех людей, чтобы отвести возможные беды в будущем.Православные в этот день обязательно посещают церковь, читают молитвы. Как и во многие другие праздники, верующих просят оставить быт и мирские дела, чтобы посвятить этот день Господу.Были у предков и строгие запреты, связанные с Медовым Спасом. На Руси в этот день:На Медовый Спас предки внимательно следили за погодой, чтобы знать, чего ожидать в будущем:Рожденным на Медовый Спас обещали долгую и счастливую жизнь. Имя для мальчика или девочки 14 августа, выбирали по именинам. Их в этот день отмечают:Успенский пост в 2024 году: дата начала, запреты и молитвы Евдокимов день 13 августа: что надо делать, чтобы найти пару и сохранить семейное благополучиеГниют и чернеют: Садовод рассказала, как сохранить здоровый урожай огурцов и томатов