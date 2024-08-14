Бакальчук объяснил ситуацию с задолженностью компании «ВБ Девелопмент»

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Основатель компании «ВБ Девелопмент» объяснил причины кредиторской задолженности проектного подразделения Wildberries в размере 30 миллиардов рублей. Она объясняется выплатой авансовых платежей подрядчикам.
В своём телеграм-канале он пояснил, что фирма запланировала строительство складских помещений на 120 миллиардов рублей, поэтому выплатила значительные авансы субподрядным организациям за работу и материалы. По словам Бакальчука, задолженность исчезнет, как только склады площадью более трёх миллионов квадратных метров будут введены в эксплуатацию.
Ранее во вторник в «РВБ» — Russ и Wildberries — заявили, что кредиторская задолженность «ВБ Девелопмент» перед головной компанией возникла из-за нарушения сроков ввода в эксплуатацию логистических центров. Бакальчук же утверждает, что подразделение Wildberries работает в существующих рыночных реалиях и не выбивается из сроков.
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Александр Бойцов