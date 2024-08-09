Бакальчук рассказала о ребрендинге Wildberries

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Бренд маркетплейса Wildberries после объединения с крупнейшим оператором наружной рекламы Russ будет сохранён с обновлением нынешнего логотипа. Об этом основательница интернет-магазина Татьяна Бакальчук сообщила в беседе с РБК.
Она отметила, что название Wildberries сохранится, однако изменится дизайн, появится новый логотип. В настоящее время детали ожидаемых изменений неизвестны.
Бакальчук подчеркнула, что все основные решения по обновлению компании она будет принимать вместе с гендиректором ООО «РВБ» Робертом Мирзояном.
Напомним, что в начале июля Wildberries и Russ учредили совместное ООО «РВБ», в котором 65% принадлежит маркетплейсу, а оставшиеся 35% – ООО «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор». 29 июля Wildberries передала свой домен совместной с Russ компании.
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Бакальчук подчеркнула, что все основные решения по обновлению компании она будет принимать вместе с гендиректором ООО «РВБ» Робертом Мирзояном.
Напомним, что в начале июля Wildberries и Russ учредили совместное ООО «РВБ», в котором 65% принадлежит маркетплейсу, а оставшиеся 35% – ООО «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор». 29 июля Wildberries передала свой домен совместной с Russ компании.
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Анастасия Чинкова