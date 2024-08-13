«ВБ Девелопмент» Бакальчука задолжало Wildberries более 30 млрд рублей

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Учреждённое Владиславом Бакальчуком проектное подразделение Wildberries «ВБ Девелопмент» задолжало перед головной компанией более 30 миллиардов рублей. Об этом сообщили в плесс-службе «РВБ» — юридического лица объединённых Russ и Wildberries.
Отмечается, что в преддверии нового сезона маркетплейс и обновлённая команда сосредоточены на вводе в эксплуатацию новых складских помещений. В течение августа-сентября этого года запланировано ввести свыше 550 тысяч квадратных метров складских помещений в Волгограде, Владимире, Самаре, Рязани, Котовске и Сарауле.
Одновременно с этой работой компания также проводит аудит «ВБ Девелопмент», который связан с несвоевременным выполнением обязательство по строительству логистических центров. Уточняется, что с января 2023 по июнь 2024 в эксплуатацию было введено всего 400 тысяч квадратных метров складов, а общая кредиторская задолженность компании составила свыше 30 миллиардов рублей.
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