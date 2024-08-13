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«ВБ Девелопмент» Бакальчука задолжало Wildberries более 30 млрд рублей

13 августа 2024, 16:25
Фото: iStock/Vera Tikhonova

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Учреждённое Владиславом Бакальчуком проектное подразделение Wildberries «ВБ Девелопмент» задолжало перед головной компанией более 30 миллиардов рублей. Об этом сообщили в плесс-службе «РВБ» — юридического лица объединённых Russ и Wildberries.


Отмечается, что в преддверии нового сезона маркетплейс и обновлённая команда сосредоточены на вводе в эксплуатацию новых складских помещений. В течение августа-сентября этого года запланировано ввести свыше 550 тысяч квадратных метров складских помещений в Волгограде, Владимире, Самаре, Рязани, Котовске и Сарауле.

Одновременно с этой работой компания также проводит аудит «ВБ Девелопмент», который связан с несвоевременным выполнением обязательство по строительству логистических центров. Уточняется, что с января 2023 по июнь 2024 в эксплуатацию было введено всего 400 тысяч квадратных метров складов, а общая кредиторская задолженность компании составила свыше 30 миллиардов рублей.

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В Домодедове готовят к открытию новую школу на 825 мест
13 августа 2024, 16:19

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 825 мест, построили на Высотной улице в Домодедове, здание получило разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Общая площадь новой школы составляет свыше 16 тысяч квадратных метров. Здание разделено на блок для младшеклассников на 300 учеников и блок для основной и старшей школы на 525 человек. В школе размещаются учебные кабинеты, мастерские и лаборатории, два спортивных зала, актовый зал на 300 мест с эстрадой и сценическими помещениями, библиотечно-информационный центр, медпункт и прочие необходимые помещения», — говорится в сообщении.
На пришкольной территории установлен стадион, детские площадки и оборудовано место для проведения торжественных мероприятий.

В настоящее время в школе собирают и расставляют мебель.

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Автоэксперт Моржаретто объяснил выгоду расширения действие ОСАГО на Белоруссию
13 августа 2024, 16:06

Фото: iStock/David Gyung

Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил о том, что решение о расширении действия полиса ОСАГО на территорию Белоруссии с 1 октября 2024 года было очень долгожданным и станет осень выгодным.
«Долгожданное решение, выгодно это будет, наверное, всем. В первую очередь тем людям, которые живут в приграничных регионах, жителям, допустим, Смоленской области, которые ездят туда-сюда регулярно, но и туристам тоже, потому что Белоруссия — одно из интереснейших направлений для выездного туризма», — пояснил в беседе с RT специалист.

А адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько прокомментировал обновлённые требования Минздрава по составу автомобильной аптечки.

«Это всё на уровне рекомендаций. Раньше отсутствие аптечки было неисправностью, при которой запрещалась эксплуатация. А теперь это исключено из перечня неисправностей, и поэтому её можно иметь, а можно и не иметь. Это больше не нарушение. Это необязательно, и никто это не будет соблюдать», — высказался в беседе с Общественной Службой Новостей Радько.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин выступал за инициативу о запрете шумных автомобилей в мегаполисе.

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Глава АИДТ Ветров предложил мониторить цены на цветы перед Днём знаний
13 августа 2024, 15:55

Фото: iStock/Lordn

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил организовать мониторинг для предотвращения необоснованного завышения цен на цветы и букеты в преддверии Дня знаний.
Также, по его мнению, необходимо выпустить рекомендации для региональных продавцов с предложением о создании типовых букетов с фиксированной ценой.

«Повышенный спрос на цветы провоцирует многих недобросовестных продавцов к завышению розничной отпускной стоимости, созданию искусственного ажиотажа и дефицита. Прошу оценить идею о выпуске рекомендаций для региональных продавцов с предложением о создании типовых букетов для учителей с фиксированной розничной ценой для предотвращения фактов спекуляции», — приводит RT обращение Ветрова на имя главы Минпромторга России Антона Алиханова.

До этого сообщалось, что россияне стали потреблять больше мясных изделий. Так, в 2023 году количество потребляемого мяса выросло на 4,2% в сравнении с показателями 2022 года. Как пишут argumenti.ru, глава Национальной мясной ассоциации объясняет это доступностью продукта. Кроме того, на доступность мяса влияет и цена.

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На севере Подмосковья нашли львёнка
13 августа 2024, 15:45

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Живого двухмесячного львёнка обнаружили на севере Московской области местные жители, ветеринарный осмотр показал, что детёныш здоров, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Львёнка-найдёныша осмотрели специалисты Дмитровской ветеринарной станции. Они выяснили, что малыш здоров, вполне упитан и шесть у него чистая. Однако ни чипа, ни каких-либо других отметок, позволяющих определить, откуда в Подмосковье взялся этот львёнок, на детёныше не было», — говорится в сообщении.
На время выяснения всех обстоятельств львёнка отправили в местный центр реабилитации животных. Там он находится в закрытом вольере. Отмечается, что в центре реабилитации для львёнка созданы максимально комфортные условия, но он испытывает сильный страх и проявляет агрессию, поэтому к нему требуется особый подход.

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Солдата-срочника арестовали на 20 суток из-за шашлыка
Солдат-срочник покинул часть, чтобы пожарить шашлык в Челябинской области
13 августа 2024, 15:42

Фото: iStock/Oksana Starostina

Солдат-срочник покинул часть, чтобы пожарить шашлык. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Отмечается, что инцидент произошёл 7 июля в Челябинской области. Рядовой без разрешения командования ушёл из военной части в Чебаркуле и отсутствовал порядка трёх часов.

В результате его обвинили в самовольном оставлении части, а материалы дела отправили в Магнитогорский гарнизонный военный суд. Там он отрицал, что покинул часть самовольно. Однако его сослуживцы во время дачи показаний рассказали, что солдат действительно отсутствовал, а причиной его ухода стал шашлык, который он решил пожарить на природе.

После рассмотрения дела рядового арестовали на 20 суток и отправили на гауптвахту.

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#арест
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Россиянам раскрыли, что делать при болезни во время отпуска
Специалист «Работа.ру» Санина рекомендовала оформить больничный
13 августа 2024, 15:33

Фото: iStock/Choreograph

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина заявила, что при заболевании во время положенного отпуска человек имеет право оформить больничный лист.
В таком случае, по её словам, дни отпуска либо перенесутся на другое время, либо продляться.

«При нахождении в РФ больничный в отпуске открывается также, как и в другое время. В случае, когда болезнь застала вас за рубежом, вам нужно обратиться в местное медучреждение, чтобы подтвердить временную нетрудоспособность и собрать пакет необходимых документов. Потом их нужно будет предоставить в российском медучреждении. Также желательно оповестить работодателя о сложившейся ситуации и новых обстоятельствах», — отметила в беседе с RT Санина.

До этого сообщалось, что в Новокузнецке группа уводенных сотрудников получила больше денег, чем полагалось после вмешательства прокуратуры. Так, недобросовестный работодатель не соблюдал закон и в день увольнения сотрудникам не предоставил денежные выплаты.

«Прокурор внес директору предприятия представление с требованием устранить и не допускать впредь выявленные нарушения федерального законодательства», — приводит «Сiбдепо» сообщение прокуратуры Кузбасса.

После этого бывшим работникам предоставили компенсацию суммой больше за несвоевременную выплату.

Ранее исследование сервиса «Работа.ру» показало, что почти половина российских компаний просит сотрудников уходить в отпуск.

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Расписание на Курском и Рижском направлениях МЖД изменится 17-19 и 24-26 августа
13 августа 2024, 15:30

Фото: пресс-служба Минтранса МО

График движения некоторых электричек МЦД-2, а также Рижского и Курского направлений будет меняться по выходным дням августа из-за работ на станции Царицыно, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Технологические окна для проведения работ по развитию инфраструктуры на станции Царицыно назначены на период с двух часов ночи 17 августа до двух часов ночи 19 августа и на такое же время с 24 по 26 августа. Из-за этого у некоторых электричек изменится время отправления или длина маршрута, а ряд поездов отменят», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнять актуальное расписание. Сделать это можно на станциях и вокзалах, а также онлайн — на сайте ЖД или с помощью приложения «РЖД Пассажирам».

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В Подмосковье уже приняли более 940 жителей Курской области
13 августа 2024, 15:10

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье из Курской области со времени обострения ситуации в приграничных районах приехали более 940 жителей. В их числе - 700 детей, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«На сегодня Московская область приняла уже более 940 человек, среди которых свыше 700 детей. Людей принимают в пунктах временного размещения, обустроенных в городах Клин, Пушкино, Егорьевск, Подольск, Ступино, Люберцы и Коломна», – рассказали ТАСС в ведомстве.
Там пояснили, что прибывающих встречают сотрудники МЧС и помогают разместиться на новом месте. Людям оказывают всю необходимую помощь, в том числе психологическую.

В пресс-службе добавили, что только во вторник в Подмосковье прибыли около 200 курян, в том числе 162 ребёнка.

Ранее губернатор Андрей Воробьёв объявил, что Московская область принимает детей из Курской области, покинувших дома из-за обострения обстановки в приграничных с Украиной районах.

Прибывшие располагаются в детских лагерях «Звонкие голоса» и «Горизонт» в Клину, «Мечта» в Подольске, «Родник» в Пушкине. В медучреждениях Подмосковья подготовлен коечный фонд.

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Гуманитарный груз из Реутова доставили в Курскую область
13 августа 2024, 14:57

Фото: пресс-служба регионального отделения ЕР по МО

Фуру с гуманитарным грузом отправили из Реутова в Курскую область, в сборе приняли участие неравнодушные жители округа, подмосковные предприниматели и члены партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба регионального отделения ЕР.
Как рассказал спикер Мособлдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов, партийцы передали курянам бытовую технику для пунктов временного размещения беженцев.

«Отправили генераторы, стиральные машины, холодильники. В поставку включили также товары первой необходимости, продукты, бутилированную воду и средства личной гигиены», — сказал Игорь Брынцалов.
Он также поблагодарил всех, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи.

Отмечается, что гуманитарную помощь для Курской области собрали и отправили своими силами и некоторые окружные отделения «Единой России». Например, из Зарайска курянам привезли товары первой необходимости и постельные принадлежности.

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#гуманитарная помощь
#реутов
#игорь брынцалов
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