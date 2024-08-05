Wildberries официально объединился с рекламной компанией Russ

Среди россиян широко распространены мифы об опасности водопроводной воды. Кто-то говорит, что после «воды из крана» появляются прыщи и сыпь, кто-то и вовсе утверждает, что такая вода вымывает все полезные вещества из организма. Чтобы обезопасить себя, люди ставят фильтры, заказывают воду в бутылях или привозят из родников.