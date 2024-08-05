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Wildberries официально объединился с рекламной компанией Russ

05 августа 2024, 15:42
Фото: РИА Новости/Ирина Алтухова

Фото: РИА Новости/Ирина Алтухова

Маркетплейс Wildberries официально объединился с крупнейшим в России оператором наружной рекламы Russ в ООО «РВБ». Об этом сообщили в пресс-службе интернет-магазина.
Отмечается, что ООО «РВБ» взяло на себя все обязательства перед партнёрами и клиентами маркетплейса.

Новые изменения вступили в силу в офертах 5 августа.



Компания подчеркнула, что заранее уведомила своих партнёров и клиентов о предстоящей смене юрлица. При этом в работе Wildberries для клиентов ничего не изменилось – заказать товары и получить их в пунктах выдачи можно в штатном режиме как и раньше.

ООО «РВБ» была учреждена Wildberries и Russ в начале июля этого года. 65% компании принадлежат маркетплейсу, а остальные 35% – рекламной фирме. Генеральным директором назначен Роберт Мирзоян, который по совместительству является исполнительным директором группы Russ.

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#маркетплейс
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В Подмосковье капитально отремонтируют плотину на реке Теменка
05 августа 2024, 16:00

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Капитальный ремонт плотины проведут на пруду реки Теменка в деревне Капустино городского округа Чехов, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и выполнить капитальный ремонт плотины пруда на реке Теменка. Работы планируется закончить в 2025 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 44 миллиона 321 тысячу 760 рублей. Заявки принимаются до 27 августа.

Ремонт плотины планируется провести в рамках реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда», деньги на работы будут выделены из бюджета округа Чехов.

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#комитет по конкуретной политике мо
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В Волоколамске в День железнодорожника наградили лучших работников
05 августа 2024, 15:59

Фото: пресс-служба администрации г. о. Волоколамск

В Волоколамске День железнодорожника отметили награждением лучших работников отрасли и праздничным концертом. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Среди волоколамцев есть ветераны производства, орденоносцы и целые трудовые династии этой важной для страны отрасли. Все они – наша общая гордость» – сказала временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Наталья Козлова.
Лучшим труженикам транспортной отрасли вручили благодарственные письма. А победителей футбольного матча, приуроченного к профессиональному празднику, наградили памятными кубками.

Концертную программу открыла Валентина Кудрявцева песней «Родная маленькая станция». Вокальные и танцевальные номера представили солисты и творческие коллективы ЦКТ «Родники». Свои стихи, посвящённые железной дороге, прочитал волоколамский поэт Анатолий Барков.

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#волоколамск
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#подмосковье
#московская область
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Учительница из Волоколамска выиграла конкурс на премию губернатора
05 августа 2024, 15:42

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Светлана Макарчук, преподающая русский язык и литературу в Волоколамской средней общеобразовательной школы № 3, вошла в число 100 победителей конкурса губернатора Московской области на денежную премию для лучших учителей, сообщает пресс-служба администрации Волоколамского городского округа.
«Весь коллектив искренне рад успеху нашего коллеги. Желаем Светлане Николаевне новых достижений», — сказала директор школы Вера Бабушкина.
Светлана Николаевна является педагогом высшей категории. У ней 34-летний стаж преподавания, все эти годы она проработала в одной школе. Она также является автором методической разработки «Сборник заданий для формирования читательской грамотности на уроках русского языка и литературы».

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#волоколамск
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#педагоги
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В Бангладеш нарастают массовые беспорядки, счет погибших идет на сотни
Dhaka Tribune: протестующие в Дакке подожгли музей Муджибура Рахмана
05 августа 2024, 15:09

Фото: iStock/Lindrik

Протестующие в столице Бангладеш Дакке подожгли мемориальный музей Муджибура Рахмана, первого президента страны и отца подавшей в отставку премьер-министра Шейх Хасины. Об этом информирует Dhaka Tribune.
Сообщается, что участники беспорядков также подожгли один из офисов партии Шейх Хасины «Авами Лига», а также офис ее председателя.

Массовые беспорядки в Бангладеш против системы квот на государственные должности начались в июле. Первыми демонстрантами стали студенты в столице, затем протесты распространились на всю страну.

Столкновения местных жителей и полиции привели к многочисленным жертвам, погибшими считаются не менее 300 человек. Протестующие считают, что эти квоты дискриминационны для всего остального населения, и выступают с резкой критикой правительства за недостаточные меры по борьбе с безработицей.

Ранее премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина ушла в отставку на фоне беспорядков и покинула страну. Уточнялось, что политик бежала из Дакки и прилетела в Агарталу на северо-востоке Индии. Главком армии Бангладеш Вакер-Уз-Заман объявил, что в стране сформируют временное правительство. Он добавил, что в планах также намечена встреча с президентом Бангладеш Мохаммадом Шахабуддином.

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#студенты
#меры
#протесты
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В Россию возвращаются магазины Hugo Boss
Магазины Hugo Boss снова откроются в России в августе-сентябре
05 августа 2024, 15:07

Фото: iStock/Robert Way

Магазины немецкого производителя одежды, аксессуаров и парфюмерии Hugo Boss снова откроются в России в августе-сентябре этого года. Об этом вице-президент Союза торговых центров по новым брендам Наталия Кермедчиева сообщила в беседе с РИА Недвижимость.
Ранее сообщалось, что ритейлер «Стокманн» приобрёл ООО «Хьюго Босс Рус».

По словам специалиста, магазины откроются на тех же 19 площадках в Москве, где располагались ранее. Брендинг магазинов, включая название и эмблему, не изменится.

При этом само юридическое лицо будет переименовано в «Линк Фэшн» по требованию продавца.

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#экономика
#россия
#торговля
#магазины
#одежда
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В Подмосковье оптимизировали режим работы пяти светофоров
05 августа 2024, 14:58

Фото: iStock/Robert Way

Режим работы пяти светофоров, расположенных в четырёх городских округах Московской области — Фрязине, Мытищах, Чехове и Серпухове, оптимизировали для увеличения пропускной способности дорог и безопасности движения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В округе Чехов был изменён режим работы светофора у деревни Манушкино — на выезде с улицы Кулаковская Горка на Старосимферопольское шоссе. В Мытищах синхронизировали два светофора на Волковском шоссе — у автобусных остановок «Пироговский лесопарк» и «Волковское кладбище», а также увеличили время ожидания для пешеходов в утренний и вечерний часы пик: благодаря этому было увеличено время проезда по прямому ходу шоссе», — говорится в сообщении.
В Серпухове скорректировали режим светофора на перекрёстке Советской улицы с проездом Мишина: там увеличили время работы «зелёного» для пешеходов. А во Фрязине был изменён режим работы светофора а перекрёстке проспекта Мира с Луговой улицей: перед пешеходной фазой добавили трёхсекундную фазу «красный всем».

Работы по корректировке светофоров в Московской области продолжаются.

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#московская область
#подмосковье
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Пить или не пить: Врач раскрыл правду о водопроводной воде
Инфекционист Викулов: обвинять водопроводную базу в болезнях не правомочно
05 августа 2024, 14:57

Фото: iStock/Olga Petrova-Apostolova

Среди россиян широко распространены мифы об опасности водопроводной воды. Кто-то говорит, что после «воды из крана» появляются прыщи и сыпь, кто-то и вовсе утверждает, что такая вода вымывает все полезные вещества из организма. Чтобы обезопасить себя, люди ставят фильтры, заказывают воду в бутылях или привозят из родников.
Инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов в беседе с «Радио 1» подчеркнул, что водопроводную воду не стоит винить во всех болезнях.

«На человека одномоментно влияет несколько внешних и внутренних факторов. Употребление воды из крана не означает, что исключительно она стала причиной какого-то изменения состояния здоровья. Человек не изолирован от внешнего мира, у него есть внутренняя микробиота, работа генов, органов систем, ферментов, пептидов, которые могут влиять на показатели. Обвинять в этом водопроводную воду, я думаю, не правомочно», — высказался специалист.

Он добавил, что люди ставят фильтры для того, чтобы уменьшить хлорную нагрузку и смягчить воду, улучшив все ее качества.

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«Умные» автомобили за неделю нашли в Подмосковье 6 тыс. нарушений содержания территорий
«Умные» автомобили нашли в Подмосковье 6 тыс. нарушений содержания территорий
05 августа 2024, 14:46

Фото: пресс-служба Минчистоты

«Умные» автомобили с системой искусственного интеллекта за последнюю неделю июля выявили 6 139 нарушений в сфере содержания территорий. Все материалы направили на устранение, сообщили в пресс-службе, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Умный» автомобиль – это технический комплекс, использующий нейросетевые технологии. Такие автомобили выявляют несвоевременную уборку территорий, вандальные надписи и граффити, навалы мусора на контейнерных площадках, ямы и выбоины во дворах.
«Камеры мобильного комплекса помогают нам фиксировать недочёты по всей территории региона. Это эффективный способ привлечения к ответственности. С начала года шесть «умных» автомобилей сгенерировали 1,5 тыс. штрафов на 25 млн рублей», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
По данным ведомства, больше всего дефектов удалось выявить в Солнечногорске, Истре, Раменском и Красногорске.

В министерстве назвали целью внедрения искусственного интеллекта оперативное выявление нарушений и поддержание чистоты в регионе. Своевременное и качественное выполнение и работ контролируют инспекторы Минчистоты.

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#московская область
#нарушение
#инспектор
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Для жителей Павловского Посада организуют встречу с газовыми участковыми
05 августа 2024, 14:40

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Встреча с газовыми участковыми состоится в Павловском Посаде в понедельник, 5 августа, жители смогут задать специалистам все актуальные для них вопросы, касающиеся технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Такие встречи очень важны для населения. Не у всех жителей есть возможность прийти в офис Мособлгаза и решить свои проблемы там. Встреча во дворах помогает подойти к каждому вопросу точечно и индивидуально», — отметили в администрации округа.
Очередная встреча с газовыми участковыми по вопросам техобслуживания оборудования в квартирах состоится по адресу: город Павловский Посад, улица Фрунзе, дом №29. Мероприятие начнётся в 16:00.

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#павловский посад
#газоснабжение
#мособлгаз
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