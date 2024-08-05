Wildberries официально объединился с рекламной компанией Russ

Фото: РИА Новости/Ирина Алтухова
Маркетплейс Wildberries официально объединился с крупнейшим в России оператором наружной рекламы Russ в ООО «РВБ». Об этом сообщили в пресс-службе интернет-магазина.
Отмечается, что ООО «РВБ» взяло на себя все обязательства перед партнёрами и клиентами маркетплейса.
Новые изменения вступили в силу в офертах 5 августа.
Компания подчеркнула, что заранее уведомила своих партнёров и клиентов о предстоящей смене юрлица. При этом в работе Wildberries для клиентов ничего не изменилось – заказать товары и получить их в пунктах выдачи можно в штатном режиме как и раньше.
ООО «РВБ» была учреждена Wildberries и Russ в начале июля этого года. 65% компании принадлежат маркетплейсу, а остальные 35% – рекламной фирме. Генеральным директором назначен Роберт Мирзоян, который по совместительству является исполнительным директором группы Russ.
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Домен Wildberries перешел к компании РВБ, основанной маркетплейсом вместе с Russ
Новые изменения вступили в силу в офертах 5 августа.
Компания подчеркнула, что заранее уведомила своих партнёров и клиентов о предстоящей смене юрлица. При этом в работе Wildberries для клиентов ничего не изменилось – заказать товары и получить их в пунктах выдачи можно в штатном режиме как и раньше.
ООО «РВБ» была учреждена Wildberries и Russ в начале июля этого года. 65% компании принадлежат маркетплейсу, а остальные 35% – рекламной фирме. Генеральным директором назначен Роберт Мирзоян, который по совместительству является исполнительным директором группы Russ.
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Домен Wildberries перешел к компании РВБ, основанной маркетплейсом вместе с Russ
Анастасия Чинкова