Бакальчук подал в суд иск против бывшей жены Ким по вопросу общения с детьми

07 октября 2025, 16:43

Татьяна Ким (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Владислав Бакальчук, предприниматель и бывший супруг основательницы Wildberries Татьяны Ким, направил в Савеловский районный суд Москвы иск с требованием определить порядок общения с их семью общими детьми. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.