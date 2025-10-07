Достижения.рф

Бакальчук подал в суд иск против бывшей жены Ким по вопросу общения с детьми

Татьяна Ким (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Владислав Бакальчук, предприниматель и бывший супруг основательницы Wildberries Татьяны Ким, направил в Савеловский районный суд Москвы иск с требованием определить порядок общения с их семью общими детьми. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.



На данный момент заявление находится на рассмотрении, и суд еще не принял решение о его принятии к производству. Подробности и требования иска пока не раскрываются.

Отметим, что Ким и Бакальчук поженились в начале 2000-х годов всего через полтора месяца после знакомства. В браке у пары родились семеро детей. О разводе супругов стало известно в 2024 году.

Дальнейшие комментарии сторон и судебные решения ожидаются.

Иван Мусатов

