Ушедший Jaguar Land Rover зарегистрировал в России товарный знак Discovery

07 октября 2025, 16:08

Фото: iStock/Roman Nurutdinov

Компания Jaguar Land Rover (JLR), продавшая свой бизнес в России, 6 октября оформила в Роспатенте товарный знак Discovery. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные сервиса Rusprofile.