Ушедший Jaguar Land Rover зарегистрировал в России товарный знак Discovery
Компания Jaguar Land Rover (JLR), продавшая свой бизнес в России, 6 октября оформила в Роспатенте товарный знак Discovery. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на данные сервиса Rusprofile.
Согласно документам, исключительные права на бренд Discovery будут действовать до апреля 2034 года. Интересно, что регистрация охватывает не только автомобили и запчасти, но и широкий спектр товаров и услуг — от косметики и парфюмерии до бытовой химии, автомасел, металлических изделий, строительных инструментов, ювелирных украшений, часов, мебели и даже услуг по управлению бизнесом. Полный перечень занимает 26 страниц.
Jaguar Land Rover прекратила поставки автомобилей в Россию в 2022 году после начала СВО. В 2024-м компания передала бизнес новым владельцам.
