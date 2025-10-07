Достижения.рф

Курьерам-мусульманам запретили доставлять часть несоответствующих шариату товаров

Фото: iStock/tanyss

Мигрантам-курьерам, которые исповедуют ислам, запретили перевозить ряд товаров. Совет улемов Духовного управления мусульман установил, что теперь доставщикам нельзя перевозить алкоголь, свинину, азартные игры, не халяльное мясо, а также идолы и предметы языческого культа.



При этом на сайте организации указано, что существуют исключения. Курьеры могут доставлять запрещённые товары, но только в том случае, если они направляются на утилизацию или если доставщик не знал о содержимом заказа.

Ещё одно условие – если в заказе преобладают разрешённые товары, а запрещённых меньше, доставку можно выполнить, но часть заработка при этом нужно отдать в милостыню.

Такое решение направлено на соблюдение религиозных норм и поддержку верующих курьеров в их профессиональной деятельности.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0