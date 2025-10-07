Курьерам-мусульманам запретили доставлять часть несоответствующих шариату товаров

07 октября 2025, 15:47

Фото: iStock/tanyss

Мигрантам-курьерам, которые исповедуют ислам, запретили перевозить ряд товаров. Совет улемов Духовного управления мусульман установил, что теперь доставщикам нельзя перевозить алкоголь, свинину, азартные игры, не халяльное мясо, а также идолы и предметы языческого культа.