Курьерам-мусульманам запретили доставлять часть несоответствующих шариату товаров
Мигрантам-курьерам, которые исповедуют ислам, запретили перевозить ряд товаров. Совет улемов Духовного управления мусульман установил, что теперь доставщикам нельзя перевозить алкоголь, свинину, азартные игры, не халяльное мясо, а также идолы и предметы языческого культа.
При этом на сайте организации указано, что существуют исключения. Курьеры могут доставлять запрещённые товары, но только в том случае, если они направляются на утилизацию или если доставщик не знал о содержимом заказа.
Ещё одно условие – если в заказе преобладают разрешённые товары, а запрещённых меньше, доставку можно выполнить, но часть заработка при этом нужно отдать в милостыню.
Такое решение направлено на соблюдение религиозных норм и поддержку верующих курьеров в их профессиональной деятельности.
