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Бакальчук указал на угрозу для жены после его отстранения от управления Wildberries

Владислав Бакальчук об отстранении от Wildberries: с женой поступят также
05 августа 2024, 21:11
Фото: iStock/Vera Tikhonova

Фото: iStock/Vera Tikhonova

Муж предпринимательницы, соосновательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав, которого отстранили от управления маркетплейсом, заявил, что и с его женой поступят также. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его словам, Татьяна не отреагировала на предупреждения друзей и знакомых семьи, которые отговаривали её от этой сделки, поскольку такой шаг станет серьёзной ошибкой.

Теперь же, после подписания всех документов, их семейный бизнес находится в руках недобросовестных партнёров.



Бакальчук подчеркнул, что планирует побеседовать с братьями Леваном и Робертом Мирзоянами, которые владеют группой Russ, в рамках арбитражных судов. Адвокаты Владислава уже отправили досудебные требования с требованием аннулировать передачу домена маркетплейса.

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#суд
Разведчики Дульцевы рассказали о реакции детей на новость, что они русские
Разведчики Дульцевы: сын Даня спокойно отреагировал на то, что он русский
05 августа 2024, 20:57

Фото: iStock/macky_ch

Российские разведчики-нелегалы Артём и Анна Дульцевы поблагодарили президента России Владимира Путина за осуществлённый обмен заключёнными, а также рассказали о реакции детей на новость о том, что они русские.
Они рассказали в эфире телеканала «Россия 1», что сразу же по прибытии на родину рассказали детям об их происхождении и о том, что их фамилия на самом деле Дульцевы. Дочь Софи начала чуть-чуть плакать, а сын Даня отнёсся к информации спокойно, но положительно.

Также отмечается, что дети Дульцевых, родным языком которых является аргентинский, уже выучили первые слова на русском языке.

Кроме того, Анна рассказала об угрозах в адрес их семьи. По её словам, власти Аргентины хотели забрать детей и отдать их в приёмную семью. При этом спецслужбы Словении старались делать так, чтобы сохранить семью Дульцевых.

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#семьи
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Единственная в России выпускница, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов, поступила в МГТУ им. Баумана
Получившая 400 баллов за ЕГЭ россиянка поступила в МГТУ им. Баумана
05 августа 2024, 20:09

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Единственная в России выпускница, сдавшая ЕГЭ на максимальные 400 баллов, поступила в МГТУ им. Баумана. Об этом заявил ректор университета Михаил Гордин.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что выпускница Бауманской инженерной школы №150 Александра Оглоблина по итогам ЕГЭ набрала максимальные 400 баллов по четырём предметам – профильной математике, русскому языку, физике и информатике.

Гордин заявил, что руководство вуза гордится выпускницей бауманской инженерной школы, а ныне – первокурсницей МГТУ им. Баумана, которой удалось набрать максимальный общий балл ЕГЭ в России.

Ранее в Минобрнауки России отметили, что многие российские университеты уже закрыли набор на бюджетные места. Предварительные результаты приёмной кампании в этом году оказались выше, чем прошлогодние.

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#вузы
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Сразу три автозавода возобновили работу в России
«Автостат»: три российских автозавода вышли из корпоративного отпуска
05 августа 2024, 19:14

Фото: iStock/microolga

Три автомобильных завода возобновили работу в России. Об этом сообщает агентство «Автостат».
Отмечается, что сразу три предприятия автопрома вышли ихз корпоративного отпуска 5 августа.

Речь идёт об «Автозаводе Санкт-Петербург» и «Москвиче», которые не работали с 22 июля, а также об Ульяновском автозаводе (УАЗ), который ушёл в отпуск с 29 июля.

Кроме того, заводы «КамАЗ» и Haval вышли из отпуска 22 июля, а чуть позже, 29 июля, возобновил работу автозавод «Урал».

В настоящее время в корпоративном отпуске остаётся лишь «АвтоВАЗ».

По данным агентства, во время корпоративных отпусков заводы подготавливают количество автомобилей, необходимое для удовлетворения запроса покупателей.

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#производство
#автомобили
#россия
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Жителям Подмосковья перечислили признаки опасных деревьев
05 августа 2024, 18:59

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Во дворах Московской области с начала лета спилили 930 сухостойных и аварийных деревьев. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Такие деревья представляют угрозу для прохожих и окружающей инфраструктуры из-за риска падения во время сильного ветра или грозы. Аварийные деревья, пострадавшие от непогоды, тоже нуждаются в ликвидации. С начала лета коммунальщики под контролем инспекторов Минчистоты выполнили во дворах опиловку 930 опасных деревьев, выявленных жителями и специалистами надзорного ведомства», – говорится в сообщении.
В министерстве перечислили признаки аварийных деревьев. Это отсутствие листвы и засохшие тёмные ветки, внешние повреждения коры, гнилые стволы, ветви и корни, повисшие фрагменты кроны. Если дерево наклонено к земле под углом более 45 градусов или его корневая система поднята над уровнем земли, оно также представляет опасность», – отметили в ведомстве.

Там попросили не не игнорировать признаки сухостойности и своевременно обращаться в управляющую компанию, чтобы избежать серьёзных последствий.

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#минчистоты
#деревья
#безопасность
#подмосковье
#московская область
#дворы
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«Ни минуты не сомневались»: Дульцевы поделились своими эмоциями от возвращения на родину
Разведчица Дульцева рассказала, почему заплакала, вернувшись в РФ
05 августа 2024, 18:39

Фото: сайт Кремля

Артем и Анна Дульцевы, вернувшиеся в Россию в рамках обмена заключенными со странами Запада, рассказали о своих чувствах во время выхода из самолета.
«Мы ни на минуту не сомневались, что страна нас помнит, что за нами за нами Россия и что в конце все будет благополучно, мы будем вместе. Так и получилось», — рассказал Артем Дульцев.
В свою очередь Анна призналась, что годы заключения были очень тяжелыми для всей семьи. Она добавила, что переполнена чувством благодарности к стране и президенту Владимиру Путину.

1 августа состоялся масштабный обмен заключенными. Восемь россиян были возвращены на родину. Среди них были бизнесмен Владислав Клюшин, разведчик Вадим Красиков, Артем и Анна Дульцевы, Вадим Коношенок, Михаил Микушин, Роман Селезнёв, Павел Рубцов.

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#россия
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#бизнесмен
#семьи
#рф
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«Как в дикой природе»: Эксперт высказался про слежку на устройствах Android
Эксперт по кибербезопасности Раевский: антивирус на Android имеет мало смысла
05 августа 2024, 18:39

Фото: istock/Arkadiusz Warguła

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили на устройствах Android использующийся для кибершпионажа вирус под названием LianSpy. Специалисты выявили более десяти целей вируса, передают «Ведомости» со ссылкой на компанию.
Эксперт по кибербезопасности, генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский в беседе с «Радио 1» завил, что странность этой новости в том, что там нет никакой конкретики.

«Не говорится, как устанавливается эта шпионская программа, какой вектор атаки. Там сказано про какие-то уязвимости, а что это за уязвимости, тоже не говорится. А названия вирусам дают те, кто их обнаруживает, как в дикой природе», — сообщил эксперт.
По словам эксперта, такие истории не являются массовыми, потому что мобильные операционные системы хорошо защищены. А разные уязвимости и погрешности быстро закрываются.

Алексей Раевский объяснил, что переживать за такой шпионаж не стоит, если вы не известный политик и не публичная личность, чьи фотки можно продать за миллионы.
Однако, это не отменяет ведение базовой цифровой гигиены.

«Нужно ограничить приложения, которые вы ставите на свое устройство, а ставить их необходимо из надежного источника. Для Android установка антивируса имеет не очень большой смысл. Если вы достаточно осознанно используете свое устройство, то вам антивирус не нужен. Но если боитесь технологий, тогда можно установить. Это даст страховку от ошибок и необдуманных действий», — заключил специалист по кибербезопасности.

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В ходе рейда «Ребёнок в автомобиле» в Павловском Посаде нашли одно нарушение
05 августа 2024, 18:32

Фото: Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Павлово-Посадском городском округе сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Ребёнок в автомобиле». Целью было предотвратить нарушение правил перевозки детей, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Автоинспекторы останавливали автомобили, рассказывали водителям о необходимости использовать детские удерживающие устройства, о том, как правильно установить детское кресло и о тяжёлых последствиях, к которым приводит неправильная перевозка малышей. В большинстве случаев ДТП детское кресло спасает ребёнку жизнь. Инспекторы вручили каждому водителю памятки.
«Нахождение в автомобиле ребёнка в специальном удерживающем кресле — одно из главных требований Правил дорожного движения к перевозке детей до 12 лет. К сожалению, многие водители пренебрегают безопасностью маленьких пассажиров, не осознавая, что ценой такой беспечности может стать детская жизнь», – отметили в ГАИ.
По данным администрации муниципалитета, за время проведения профилактического мероприятия было выявлено всего одно нарушение правил перевозки детей в автомобиле.

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#московская область
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Суд Москвы оштрафовал стриминговый сервис Twitch на 5 миллионов рублей
05 августа 2024, 18:32

Фото: iStock/AnnaStills

Таганский районный суд Москвы сегодня, 5 августа, оштрафовал стриминговый сервис Twitch на 5 миллионов рублей. Соответствующее сообщение разместила в своем тг-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Компанию признали виновной в неисполнении предписаний Роскомнадзора, следует из публикации.
Сообщается, что Twitch совершила административное правонарушение по статье 19.7.10-4 КоАП: Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере СМИ.

Ранее этот сервис стриминга уже штрафовали. За игнорирований требований по удалению запрещенной информации Twitch получал штраф в 1 миллион рублей, а также штраф в 4 миллиона рублей за размещение недостоверной информации о ходе специальной военной операции.

До этого Таганский районный суд Москвы оштрафовал TikTok на 4 миллиона рублей за отказ выполнить предписание Роскомнадзора.

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#коап
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Синоптик Позднякова спрогнозировала дождливую неделю в Москве
05 августа 2024, 18:13

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в течение этой недели в Москве ожидаются дожди.
«Хотя активных атмосферных фронтов на этой неделе не ожидается, все-таки будут дожди от небольших до умеренных. Единственный день без осадков – это пятница, 9 августа», – отметила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.

Синоптик Александр Ильин также подтвердил информацию о дождливой неделе в Москве, добавив, что завтра, 6 августа, температура воздуха в Москве будет 23-25°C.

«Ветер будет северо-западный, силой 5-10 м/сек. Атмосферное давление во вторник составит 742 мм рт. ст. В среду оно несильно изменится и поднимется до 743 мм рт. ст.» – заявил в беседе с «Вечерней Москвой» Ильин.

Ранее прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявлял, что 30-градусной жары больше не будет в этом году в Москве.

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