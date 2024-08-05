Бакальчук указал на угрозу для жены после его отстранения от управления Wildberries

Фото: iStock/Vera Tikhonova
Муж предпринимательницы, соосновательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав, которого отстранили от управления маркетплейсом, заявил, что и с его женой поступят также. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
По его словам, Татьяна не отреагировала на предупреждения друзей и знакомых семьи, которые отговаривали её от этой сделки, поскольку такой шаг станет серьёзной ошибкой.
Теперь же, после подписания всех документов, их семейный бизнес находится в руках недобросовестных партнёров.
Бакальчук подчеркнул, что планирует побеседовать с братьями Леваном и Робертом Мирзоянами, которые владеют группой Russ, в рамках арбитражных судов. Адвокаты Владислава уже отправили досудебные требования с требованием аннулировать передачу домена маркетплейса.
Читайте также:
Wildberries официально объединился с рекламной компанией Russ
«Перспективы не радужные»: Бакальчук высказался о состоянии Wildberries
«Теряет бизнес»: адвокат раскрыл, с чем останется глава Wildberries Бакальчук при разводе
Теперь же, после подписания всех документов, их семейный бизнес находится в руках недобросовестных партнёров.
Бакальчук подчеркнул, что планирует побеседовать с братьями Леваном и Робертом Мирзоянами, которые владеют группой Russ, в рамках арбитражных судов. Адвокаты Владислава уже отправили досудебные требования с требованием аннулировать передачу домена маркетплейса.
Читайте также:
Wildberries официально объединился с рекламной компанией Russ
«Перспективы не радужные»: Бакальчук высказался о состоянии Wildberries
«Теряет бизнес»: адвокат раскрыл, с чем останется глава Wildberries Бакальчук при разводе
Анастасия Чинкова