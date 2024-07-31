«Перспективы не радужные»: Бакальчук высказался о состоянии Wildberries

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Процесс слияния маркетплейса Wildberries и рекламной компании Russ, который сопровождается массовыми увольнениями, уже негативно отражается на работе компании. Об этом муж сооснователя интернет-магазина Татьяны Бакальчук Владислав заявил в комментарии для Telegram-канала SHOT.
По его словам, поддерживающие объединение компаний топ-менеджеры были уволены. Также сокращается штат сотрудников, что, конечно же, не может не влиять на работу маркетплейса.
Бакальчук подчеркнул, что перспективы у маркетплейса «не радужные».
Ранее, 23 июля, стало известно о проблемах в семье Бакальчуков. Владиславу даже пришлось попросить о помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова. Бизнесмен утверждает, что его жена попала под влияние владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов, которые якобы пытаются обманным путём завладеть Wildberries.
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Бакальчук подчеркнул, что перспективы у маркетплейса «не радужные».
Ранее, 23 июля, стало известно о проблемах в семье Бакальчуков. Владиславу даже пришлось попросить о помощи у главы Чечни Рамзана Кадырова. Бизнесмен утверждает, что его жена попала под влияние владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов, которые якобы пытаются обманным путём завладеть Wildberries.
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Анастасия Чинкова