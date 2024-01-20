Глава Wildberries Татьяна Бакальчук впервые прокомментировала пожар в Шушарах

В Москве ведется строительство 11 станций Троицкой линии метро от «ЗИЛа» до «Коммунарки». Об этом в своём личном Telegram-канале рассказал столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, все эти станции сейчас находятся в разной степени готовности — от выполнения монолитных работ до архитектурной отделки.