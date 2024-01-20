Глава Wildberries Татьяна Бакальчук впервые прокомментировала пожар в Шушарах

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ
Основательница и глава Wildberries Татьяна Бакальчук прокомментировала пожар на складе в Шушарах. В распространённом сегодня пресс-службой компании видеообращении она поблагодарила продавцов, клиентов и партнеров за проявленную поддержку.
«Самое главное — это то, что все живы. Для меня лично и всей нашей компании это огромное испытание. Сейчас мы работаем круглосуточно над тем, чтобы как можно скорее восстановить всю нашу логистическую инфраструктуру и выполнить все обязательства», — отметила Бакальчук.
Напомним, 13 января на складе маркетплейса Wildberries, который расположен в Шушарах, вспыхнул крупный пожар. По предварительной версии — склад подожгли. 16 января стало известно, что один из сотрудников сгоревшего склада сознался в поджоге, а затем удалил свой аккаунт в мессенджере и пропал.
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SHOT: Сотрудник сгоревшего склада Wildberries в Шушарах сознался в поджоге
Артем Путинцев