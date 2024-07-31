«Теряет бизнес»: адвокат раскрыл, с чем останется глава Wildberries Бакальчук при разводе

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Самая богатая женщина России, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и ее супруг Владислав оказались в центре скандала. Семейная пара решила расторгнуть брак. Татьяна подтвердила подачу в суд иска о разводе.
Российский адвокат, правозащитник и общественный деятель, председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Карабанов Александр Львович в беседе с «Радио 1» рассказал о последствиях развода для бизнеса.
«Могу предположить, что у бизнесменов такого уровня все финансовые вопросы определены в рамках брачного договора, если мужчине принадлежит 1% ООО «Вайлдберриз», скорее всего, это и есть отсылка к их брачному договору. Вполне вероятно муж может в судебном порядке изменить условия договора, но для этого нужны очень серьезные основания», — рассказал он.
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Адвокат отметил, что Владислава, скорее всего, отстранили от управленческих решений, он понимает, что теряет бизнес, поэтому пытается выторговать себе более выгодные условия, через манипуляции.
«Позиция у них очень сильно разнится. Я склонен верить жене, которая дала открытое интервью. Она объяснила, что это семейные отношения и её никто не воровал. Если брачного договора у них нет, то всё совместно нажитое имущество будет делиться между супругами поровну», — заключил специалист.
Напомним, что о начале бракоразводного процесса первым сообщил Владислав Бакальчук в беседе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Последний в своем телеграм-канале рассказал, что знаком с предпринимателем более десяти лет, поэтому намерен «вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес». Глава Чечни назвал ситуацию с Wildberries «рейдерским захватом». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова