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Бакальчук в третий раз возглавила рейтинг самых богатых женщин России

30 августа 2024, 11:25
Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

Forbes опубликовал рейтинг богатейших женщин России в 2024 году. Уже в третий раз на первом месте оказалась основательница и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бокальчук.


Её капитал, по данным экспертов издания, составляет 5,5 миллиарда долларов. На втором месте списка расположилась Татьяна Литвиненко, чьё состояние оценивается в 2,45 миллиарда долларов. В мае нынешнего года она получила от своего супруга Владимира Литвиненко 20,6% акций компании «Фосагро».

Третье место заняла Варвара Скоч, дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча. Её капитал оценивают в 2,2 миллиарда долларов. С декабря 2020 года она является владелицей доли в холдинге USM. На четвёртом месте президент компании Inteco Management Елена Батурина с состоянием в 1,3 миллиарда долларов. Следующей в рейтинге стала Наталья Луценко, чьи активы оценивают в 1,25 миллиарда долларов.

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Дети судьи Верховного суда Татарстана являются гражданами США
30 августа 2024, 12:41

Фото: istockphoto / manassanant pamai

Дети судьи Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова имеют гражданство США. Об этом сообщили в Mash.
«Дети Ризвана и Эльвиры Юсуповых родились в американском роддоме. Все документы были оформлены в американском консульстве. Однако семья скрывала этот факт и заявляла, что сын и дочь родились во время домашних родов в Казани», — поделились в издании.

Старшая дочь судьи Наиля живёт в Нидерландах. В отношении Эльвиры Юсуповой и её 19-летнего сына Гаяза из Татарстана уже возбуждено уголовное дело за сокрытие информации о наличии паспорта иностранного государства. Ризвана Юсупова могут лишить должности.

Ранее стало известно, что сын экс-мэра Орска Василия Козупицы проживает в Дубае. После скандала глава российского города ушёл в отставку и описал условия жизни своего сына так: «Там, кстати, тоже не мёд: очень жарко и сложный климат».

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В Подмосковье обнаружили новые популяции краснокнижных грибов
30 августа 2024, 12:37

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Несколько новых мест обитания грибов, внесённых в Красную книгу Московской области, обнаружили экологи в трёх округах региона в ходе работ по инвентаризации особо охраняемых природных территорий, сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.
«В заказнике «Коренные ельники Шаховского лесничества» впервые были обнаружены леоция студенистая, ежовик коралловидный, млечник древесинный и паутинник фиолетовый. В заказнике «Леса Серебряноборского лесничества» на территории Одинцовского округа в одном месте нашли более 20 ежовиков коралловидных, а в Ленинском округе был обнаружен молодой дубовик крапчатый», — рассказал глава Минэкологии региона Тихон Фирсов.
Он подчеркнул, что выявление новых мест обитания редких видов и рост их популяций указывает на хорошее состояние экосистем в областных заповедниках.

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В РФ могут провести эксперимент по сдаче биометрии иностранцами при въезде
30 августа 2024, 12:19

Фото: istockphoto/metamorworks

В РФ могут провести эксперимент, предполагающий сдачу биометрии иностранными гражданами при въезде, передает Минцифры. Уточняется, что уже опубликован проект правительственного постановления. Эксперимент предполагает два этапа.
Сначала в нескольких пропускных пунктах иностранцы сдадут отпечатки пальцев, а также изображение лица, а затем для безвизового въезда они смогут сдать биометрию при помощи специального приложения. Чтобы посетить РФ в визовом режиме, нужно будет подавать документы, порядок прежний.

Нововведения не затронут граждан РБ, детей младше шести лет и дипломатов. При успехе эксперимента правила введут на постоянной основе.

Ранее сообщалось, что банковские карточки могут блокировать по ошибке в связи с новым законом по борьбе с мошенничеством.

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#биометрия
#новости
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Утверждён сентябрьский график приёма граждан в Мособлдуме
30 августа 2024, 12:16

Фото: медиасток.рф

График приёма жителей депутатами Московской областной Думы на сентябрь текущего года подписал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
«В сентябре запланировано восемь приёмов граждан. Депутаты будут принимать жителей области каждую неделю по вторникам и средам. Личный приём проводят председатели парламентских комитетов», — говорится в сообщении.
Для того, чтобы прийти на приём, нужно будет предварительно записаться, это можно сделать по телефону 7-495-988-66-01 ежедневно с десяти утра до часа дня. Кроме того, к депутатам Мособлдумы можно записаться через приёмные в их избирательных округах.

Приёмная Мособлдумы находится по адресу: Красногорск, бульвар Строителей, дом №1, здание КПП. График приёмов размещён на сайте парламента Подмосковья.

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#подмосковье
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Украинский «Бобёр» найден в Моче
Shot: В Новой Москве нашли обломки крупного украинского беспилотника «Бобер»
30 августа 2024, 11:29

Фото: istockphoto / Olena Bartienieva

В Новой Москве были обнаружены обломки крупного украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) модели «Бобёр». Эту информацию опубликовал Telegram-канал Shot.
«Фрагменты дрона были найдены в реке Моча и на её берегу в СНТ «Роднево». Длина найденных частей составила полтора метра. При первичном осмотре взрывчатых веществ на обломках не обнаружили», — сообщили в издании.
Неизвестно, был ли дрон сбит средствами ПВО или упал по какой-то другой причине. Также пока нет информации о точном времени его падения. Сейчас обломки исследуют специалисты, проводится проверка.

В ночь на 21 августа над Подмосковьем были сбиты 11 беспилотников ВСУ. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что это одна из самых масштабных попыток атаки за всё время. Обломков дронов не было, никто не пострадал, разрушений на земле не было.

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Банковские карты могут ошибочно блокировать из-за нового закона о мошенниках

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Банковские карты могут ошибочно блокировать из-за нового закона о мошенниках
30 августа 2024, 11:22

Фото: istockphoto / alice-photo

Эксперт-аналитик финансового портала «Банки.ру» Эряния Бочкина рассказала, что россияне могут столкнуться с ошибочной заморозкой своих банковских карт и счетов из-за нового закона о противодействии мошенникам. Об этом сообщили в Газета.ру.
«Жалобы на такие блокировки стали поступать с конца июля, когда вступили в силу изменения в Законе о национальной платёжной системе. Теперь банки обязаны возвращать клиентам деньги, отправленные мошенникам, если получатель перевода есть в специальной базе Центробанка», — объяснила Эряния Бочкина.

Хотя вероятность попадания в этот список по ошибке невелика, всё же такое возможно. В этом случае вам необходимо обратиться в Центробанк с просьбой удалить ваши данные из базы. Если ваша просьба будет отклонена, вы можете обратиться в суд.

До этого Банк России обозначил сроки снижения перегрева в экономике России. Согласно прогнозу, охлаждение начнётся во втором полугодии 2024 года.

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Следователи допросили жену и детей арестованного генерала Попова
30 августа 2024, 11:06

Фото: istockphoto/Atstock Productions

Военные следователи допросили жену бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии запаса Павла Попова и двоих его детей. Допрос вёлся по делу о хищениях при строительстве и эксплуатации парка «Патриот».
Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, следователи допросили жену генерала Попова Ларису и двоих его сыновей, Валентина и Романа, не уточнив процессуальный статус членов семьи задержанного экс-замминистра обороны. При этом адвокат Попова Игорь Дюкин рассказал агентству, что не располагает информацией о следственных действиях с членами семьи своего подзащитного.

Старший сын Попова Роман некоторое время продавал через интернет военную амуницию. Кроме того, он являлся основателем и владельцем Химкинской федерации каратэ киокусинкай. В собственности Романа находится квартира в Химках стоимостью 35 миллионов рублей.

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Выпускнице Наро-Фоминской школы вручили подарки за 100 баллов на ЕГЭ
30 августа 2024, 11:03

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Стобалльницу ЕГЭ по литературе Анастасию Ищенко, закончившую Наро-Фоминскую школу №1, поздравили с успехом в администрации округа и вручили памятные подарки, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«100 баллов по итогам ЕГЭ — это высочайший результат усердия, личного огромного труда, целеустремленности и любви к знаниям. Такой результат невозможен без учителей, вложивших в победу своих учеников не только знания и опыт, но и душевную теплоту и заботу. А родительская любовь и поддержка дала самое важное — уверенность в своих силах и цель, ради которой стоит стараться», — сказала замглавы Наро-Фоминского округа Светлана Малыхина.
Анастасия поступила в Московский педагогический государственный университет, успехов на новом поприще ей пожелал глава округа Роман Шамнэ.

«Впереди студенческая жизнь, пусть она будет только в радость!» — добавил Роман Шамнэ.

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Бывший экскурсовод парка «Патриот» подал в суд на арестованного генерала Попова
30 августа 2024, 10:32

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Житель Москвы, работавший экскурсоводом в парке «Патриот», подал иск к генералу Павлу Попову, который, будучи заместителем министра обороны РФ, курировал работу учреждения. Об этом говорится в судебных материалах.
Изначально мужчина хотел привлечь к ответственности министерство культуры РФ, сообщает РИА Новости. В иске он перечислил множество нарушений условий хранения музейных экспонатов, о чём он, по его словам, неоднократно информировал администрацию парка. На заседание истец не явился, а суд пришёл к выводу, что чиновники министерства культуры не совершали никаких нарушений.

Весной 2024 года экскурсовод подал в суд на генерала Павла Попова. Суть и содержание иска не раскрывается. Беседа была назначена на сентябрь. В настоящее время экс-замминистра Попов арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

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