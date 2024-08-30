Бакальчук в третий раз возглавила рейтинг самых богатых женщин России

Эксперт-аналитик финансового портала «Банки.ру» Эряния Бочкина рассказала, что россияне могут столкнуться с ошибочной заморозкой своих банковских карт и счетов из-за нового закона о противодействии мошенникам. Об этом сообщили в Газета.ру.