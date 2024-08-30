Бакальчук в третий раз возглавила рейтинг самых богатых женщин России

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Forbes опубликовал рейтинг богатейших женщин России в 2024 году. Уже в третий раз на первом месте оказалась основательница и генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бокальчук.
Её капитал, по данным экспертов издания, составляет 5,5 миллиарда долларов. На втором месте списка расположилась Татьяна Литвиненко, чьё состояние оценивается в 2,45 миллиарда долларов. В мае нынешнего года она получила от своего супруга Владимира Литвиненко 20,6% акций компании «Фосагро».
Третье место заняла Варвара Скоч, дочь партнера Алишера Усманова Андрея Скоча. Её капитал оценивают в 2,2 миллиарда долларов. С декабря 2020 года она является владелицей доли в холдинге USM. На четвёртом месте президент компании Inteco Management Елена Батурина с состоянием в 1,3 миллиарда долларов. Следующей в рейтинге стала Наталья Луценко, чьи активы оценивают в 1,25 миллиарда долларов.
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Александр Бойцов