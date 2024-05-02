«Баланс в жизни»: Психолог объяснила, как возвращаться к работе после долгих выходных

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В мае россиян радуют долгие приятные выходные. Шашлыки, природа, гуляния в парках — всё это позволяет расслабиться и хорошо отдохнуть. Возникает вопрос: как собраться с силами и вернуться к работе после таких долгих праздничных дней?
Клинический психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» рассказала, как безопасно для своего психологического здоровья вернуться к рабочим будням.
Также психолог рассказала, что питание и сон тоже сильно влияют на возвращение к режиму.
Психолог добавила о важности дополнительного удовольствия при возвращении в рабочий режим.
По мнению Анастасии Кардиакос, для многих людей возвращение к режиму само по себе приятное дело, потому что есть чёткое понимание, во сколько встал, куда пошел, что сделал, когда вернулся — не нужно думать, что скоординировать.
В завершении беседы клинический психолог напомнила поговорку: мы никогда не поймем прикрас отдыха, не будь мы деятельны и заняты в другие дни. Если у нас нет работы, то сам смысл отдыха мы не поймём, то есть это такая возможность быть и активным, и пассивным, соблюдая некоторый баланс в своей жизни, заключила Анастасия Кардиакос.
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«Первый лайфхак — втягиваться в работу с незавершённых дел, потому что психика намного трудней возвращается к чему-то совсем новому. Найдите небольшой хвостик, за который вы можете зацепиться, потому что он уже часть кота, которого вы сможете приручить, погладить, положить к себе на коленки. Следующее — не пытайтесь сделать сразу все дела в один день. Самый первый день должен состоять из трёх ступенек: закончить незавершенное, перебрать текущее и посмотреть в будущее. Посмотреть в будущее – это написать небольшие тезисы, планы. Составить список дел в первый рабочий день – это лучшее, что вы можете сделать, то есть это будет таким хвостиком следующего дня. Таким образом, через эти три ступени мы быстрее втягиваемся», — сказала эксперт.
Также психолог рассказала, что питание и сон тоже сильно влияют на возвращение к режиму.
«Следующий момент — физиологический, то есть постараться перед рабочим днем не переедать вечером, не пить алкоголь и лечь спать пораньше. Избыток алкоголя больше скажется на состоянии вялости и отечности. Вся вредная пища может вызвать нежелание работать. То есть вот это русское «догулять до последнего» будет не самым лучшим», — отметила собеседница.
Психолог добавила о важности дополнительного удовольствия при возвращении в рабочий режим.
«Хорошим средством для того, чтобы влиться в работу, является дополнительное удовольствие. На работе, например, вы ходите в юбке и каблуках, а на майских выходных ходите в кроссовках и едите шашлыки. Если вы любите юбки и каблуки — это станет дополнительным стимулом для возвращения. Или, например, обсудить с коллегой майские праздники. Нужно найти что-то. Это похоже на то, как дети возвращаются в школу, и родители им говорят, что они там увидятся со своими друзьями. Если это друзья, если это приятное, то к этому хочется возвращаться», — сказала специалист.
По мнению Анастасии Кардиакос, для многих людей возвращение к режиму само по себе приятное дело, потому что есть чёткое понимание, во сколько встал, куда пошел, что сделал, когда вернулся — не нужно думать, что скоординировать.
В завершении беседы клинический психолог напомнила поговорку: мы никогда не поймем прикрас отдыха, не будь мы деятельны и заняты в другие дни. Если у нас нет работы, то сам смысл отдыха мы не поймём, то есть это такая возможность быть и активным, и пассивным, соблюдая некоторый баланс в своей жизни, заключила Анастасия Кардиакос.
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Анастасия Бондарева