Стало известно, где лучше отдохнуть с детьми в майские праздники

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Майские праздники лучше всего провести в кругу семьи, можно отправиться вместе с детьми на дачу, в парк или интерактивный музей. Об этом рассказала психолог Наталья Наумова.
«Важно оценить потребности всех и выбрать оптимальный вариант. Отличным будет отдых на природе, поездка на дачу, чтобы погулять на свежем воздухе, поиграть в активные игры. Если не удается выехать за город, то в городской черте есть много парков, где можно прекрасно провести время и повеселиться», — рассказала Наумова в интервью NEWS.ru.Она также посоветовала посетить с детьми аттракционы, развлекательные мероприятия, игровые центры, зоопарки или интерактивные музеи.
Специалист призвала россиян не ссориться в праздничные дни, и тогда отдых в кругу семьи пройдёт превосходно, заключила Наумова.
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